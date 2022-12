1 Als Pflichtverteidiger bestellt, stand Sebastian Glathe plötzlich selbst im Licht der Öffentlichkeit. Foto: dpa/Patrick Seeger (Archiv)

Rechtsanwälte verteidigen Taten, die eigentlich nicht zu verteidigen sind. Und manchmal werden sie dabei selbst zur Zielscheibe – so wie Sebastian Glathe, Rechtsanwalt aus Freiburg.















Nach einer anstrengenden Woche steht Sebastian Glathe vor seiner Wohnungstür, den Schlüssel in der Hand. „Ich habe mich schon auf ein Feierabendbier gefreut“, erinnert sich der Freiburger Rechtsanwalt. Doch dann klingelt das Handy. Am anderen Ende meldet sich die Polizei. Es ist Freitag, 2. Dezember 2016, kurz nach 17 Uhr. Für Glathe beginnen die aufreibendsten Monate seiner Berufslaufbahn als Strafverteidiger. Immer wieder kommt er selbst an seine Grenzen.