Rechtsanspruch für Grundschüler: VS kämpft mit Anspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026

Mehr Betreuung in Schule und Ferien erfordert zusätzliche Kräfte und steigert die Kosten. Villingen-Schwenningen steht vor einer großen organisatorischen Aufgabe.
Ab dem Sommer 2026 besteht für Kinder, die neu eingeschult werden, ein Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung. Und dieser schließt auch einen Großteil der Ferien ein. Für die kommunalen Schulträger ist damit viel organisatorischer Aufwand verbunden, wie Stefan Assfalg unlängst bei einem Pressetermin deutlich machte. Der Leiter des städtischen Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport berichtete von großen Herausforderungen, die damit für die Verwaltung einhergehen.