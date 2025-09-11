Rechter Aktivist erschossen: FBI bittet nach Tod von Charlie Kirk mit Fotos um Hinweise

1 Der rechte US-Aktivist Charlie Kirk wurde bei einer Veranstaltung in Utah durch Schüsse tödlich verletzt. Foto: Tess Crowley/The Deseret News/AP/Tess Crowley Der junge rechte US-Aktivist wird bei einem Auftritt vor einer Menschenmenge an einer Universität erschossen – entsprechend viele Aufnahmen gibt es von dem Event.







Auf der Suche nach dem Schützen des tödlichen Angriffs auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk hat die Bundespolizei FBI Fotos einer Person veröffentlicht, die für die Ermittlungen von Interesse ist. Man erhoffe sich Hinweise der Öffentlichkeit bei der Identifizierung, teilte das FBI in dem Aufruf mit. Unklar war zunächst, in welchem Zusammenhang die Person mit der Tat stehen könnte.