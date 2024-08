Rechte wollen Albstädter Christopher-Street-Day stören: Bunt ist besser – Braun ist out!

Die Teilnehmer am ersten Christopher Street Day im Zollernalbkreis demonstrieren für die Freiheit aller, meint die Kolumnistin. Deshalb verdient die erste Veranstaltung dieser Art im Zollernalbkreis nicht nur die Unterstützung der queeren Community, sondern all jener, die sich nicht in ihr Schlafzimmer reinreden lassen wollen.