Recht im Alltag: Wenn das Kopftuch vor Gericht landet

Die Ablehnung eines Bewerbers wegen seiner Religion kommt nur in seltenen Ausnahmefällen in Betracht, weiß der Lörracher Rechtsanwalt Johannes Werner.
Ein Sicherheitsunternehmen, das an einem inländischen Flughafen für die Passagier- und Gepäckkontrollen zuständig ist, suchte Mitarbeiter als Luftsicherheitsassistenten (m/w/d). Eine muslimische Bewerberin auf diese Stelle wurde abgelehnt, weil der Bewerbung ein Foto beilag, auf dem sie ein Kopftuch trug. Vom Sicherheitsunternehmen verlangte die abgelehnte Bewerberin deshalb eine Entschädigung in Höhe eines Bruttomonatslohns nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), wonach niemand wegen seiner Religion benachteiligt werden darf. Eine Entschädigungszahlung lehnte das Unternehmen ab. Deshalb erhob die Bewerberin beim Arbeitsgericht ein Zahlungsklage in entsprechender Höhe.