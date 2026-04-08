Recht im Alltag: So soll eine Reparatur zum Regelfall werden

Das sogenannte Recht auf Reparatur nimmt Hersteller in die Pflicht, wie Rechtsanwalt Philipp Schmid in seinem Beitrag schreibt.
Mit dem „Recht auf Reparatur“ verfolgt die Europäische Union einen grundlegenden Kurswechsel im Verbraucher‑ und Umweltrecht. Konkret verpflichtet das Recht auf Reparatur Hersteller bestimmter Produktgruppen, defekte Waren reparierbar zu halten. Dazu gehören unter anderem Haushaltsgroßgeräte, Unterhaltungselektronik und künftig auch Smartphones. Ersatzteile müssen über mehrere Jahre verfügbar sein, Reparaturen zu angemessenen Preisen ermöglicht und technische Hürden – etwa durch verklebte Bauteile oder Software‑Sperren – reduziert werden.