Recht im Alltag: Mietzahlung bis zum dritten Werktag – was wirklich zählt

Die rechtzeitige Zahlung der Miete ist ein häufiger Streitpunkt zwischen Mietern und Vermietern, weiß Anwalt Philipp Schmid.

Ein immer wieder auftauchender Streitpunkt zwischen Mietern und Vermietern ist die Frage, wann die Miete beim Vermieter eingegangen sein muss. Dies ist vor allem deshalb relevant, da bei zu später Zahlung durch den Mieter der Verzug und somit eine Vertragsverletzung automatisch eintritt. Dieser Verzug kann bei mehrfachem Vorliegen auch eine Kündigung des Mietverhältnisses nach sich ziehen.

Viele Vermieter sind daher dazu übergegangen, in ihren Mietverträgen Klauseln aufzunehmen, wonach die Miete bis zum dritten Werktag gezahlt sein müsse. Entscheidend hierfür sei der Eingang des Geldes auf dem Konto des Vermieters.

Rechtlich bedenklich

Eine solche Klausel entspricht wahrscheinlich dem „Bauchgefühl“ der meisten Vermieter, ist jedoch rechtlich höchst bedenklich. Sie verstößt in den meisten Fällen gegen die zwingenden gesetzlichen Regelungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere § 307 BGB. Diese Regelungen schützen den schwächeren Vertragspartner (zumeist den Mieter), vor unangemessener Benachteiligung durch Formularklauseln.

Das Mietrecht verlangt grundsätzlich, dass der Mieter die Miete im Voraus, spätestens am dritten Werktag des Monats zu entrichten hat, § 556b Abs. 1 BGB. Die bisweilen geäußerte Ansicht, dass es für die Rechtzeitigkeit der Zahlung auf den Eingang des Geldes beim Vermieter ankäme, ist vom Bundesgerichtshof gerade wegen des Verstoßes gegen die Regelungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen als rechtsfehlerhaft angesehen worden.

Klausel unangemessen

Der Mieter habe selbst keinen Einfluss darauf, wie schnell die Banken arbeiten würden. Daher benachteiligt eine solche Klausel den Mieter unangemessen, da das Risiko von Verzögerungen im Bankverkehr einseitig auf den Mieter abgewälzt wurde.

Entscheidend ist allein, dass der Mieter den Überweisungsauftrag fristgerecht (also bis zum dritten Werktag eines Monats) an seine Bank gibt. Selbst beim Vorliegen von unpünktlichen Zahlungen bedarf es für eine hierauf gestützte Kündigung entweder die Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Mietverhältnisses beziehungsweise eines berechtigten Interesses wegen erheblicher Verletzung der Vertragspflichten.

Bankeinzug oder Dauerauftrag

Die Instanzen Gerichte haben relativ deutlich gemacht, dass eine Kündigung wegen unpünktlicher Zahlungen einer sogenannten nachhaltigen Zahlungsunpünktlichkeit bedarf. Aus dem Zahlungsverhalten des Mieters ist sozusagen ein Muster der dauerhaft schleppenden Erfüllung der Vertragspflichten zu erkennen sein. Einzelne „Ausreißer“ bleiben in den meisten Fällen außer Acht.

Mieter sind aus diesem Grunde gut beraten, wenn sie ihre Mietzahlungen durch Bankeinzug oder entsprechend pünktlichen Dauerauftrag entrichten. Dies reduziert das Risiko erheblich. Vermietern, die mit unpünktlichen Mietzahlungen konfrontiert sind ist zu empfehlen eine lückenlose Dokumentation einer echten, wiederkehrenden Fehlleistung anzufertigen. Dies erleichtert die weiteren Schritte ungemein.

Der Autor ist Rechtsanwalt der Lörracher Kanzlei Strecke & Behrschmidt. Er ist zudem als Lehrbeauftragter für Zivil-, Arbeits-, Handels- und Gesellschaftsrecht an der DHBW in Lörrach tätig.