Recht im Alltag: Mietzahlung bis zum dritten Werktag – was wirklich zählt

Die rechtzeitige Zahlung der Miete ist ein häufiger Streitpunkt zwischen Mietern und Vermietern, weiß Anwalt Philipp Schmid.
Ein immer wieder auftauchender Streitpunkt zwischen Mietern und Vermietern ist die Frage, wann die Miete beim Vermieter eingegangen sein muss. Dies ist vor allem deshalb relevant, da bei zu später Zahlung durch den Mieter der Verzug und somit eine Vertragsverletzung automatisch eintritt. Dieser Verzug kann bei mehrfachem Vorliegen auch eine Kündigung des Mietverhältnisses nach sich ziehen.