Recht im Alltag: Getrennte Eltern – Deshalb ist das Umgangsrecht nicht käuflich

Das Gericht darf die Umgangsvereinbarung erst dann billigen, wenn es eine eigene Kindeswohlprüfung vorgenommen hat, weiß Rechtsanwältin Denise Shillinger.
Es ist ein Szenario, das in meiner anwaltlichen Praxis leider immer wieder vorkommt: Getrennte Eltern, die sich nicht über den Umgang mit ihren gemeinsamen Kindern einigen können. Oft entstehen aus dieser Situation hochkonfliktbehaftete Auseinandersetzungen, in denen versucht wird, Druck auszuüben – manchmal mit finanziellen Mitteln. Ein Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 31. Januar 2024 macht unmissverständlich klar: Das Umgangsrecht ist nicht käuflich.