Recht im Alltag: Die eGbR – Noch immer oftmals unbekannt

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts tun sich für GbRs neue Möglichkeiten auf.
Laut dem Statistischen Bundesamt gab es im Jahr 2023 in Deutschland über 400 000 Personengesellschaften – darunter GbR, OHG und KG. Viele davon dienen ausschließlich der privaten Vermögensverwaltung. Besonders beliebt ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (kurz: GbR). Sie ist die Grundform der Personengesellschaft und eignet sich gut, um etwa die Vermietung und Verpachtung von eigenen Immobilien steuerlich vorteilhaft zu organisieren.