Recht im Alltag: Damit Zuwendungen nicht pfändbar sind

Warum die Errichtung eines sogenannten Behindertentestaments in bestimmten Fällen sinnvoll ist.
Es ist nicht einfach, an Menschen etwas zu vererben, die von einem Sozialhilfeträger Leistungen beziehen, weil sie behindert sind, oder die überschuldet sind. Die falsche Lösung wäre eine Enterbung, denn diese löst insbesondere bei Kindern Pflichtteilsansprüche aus und der Sozialhilfeträger kann den Pflichtteilsanspruch auf sich überleiten und selbst geltend machen, und Gläubiger können diesen Anspruch pfänden.