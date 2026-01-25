Recht auf Ganztagsbetreuung: Schwanau startet mit einem Übergangskonzept

Der Schwanauer Rat hat beschlossen, wie die Gemeinde den Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung umsetzen will – und sich für ein Übergangskonzept entschieden.
Jedes Kind, dass in Deutschland im kommenden Sommer eingeschult wird, hat Anspruch auf einen Platz in einer Ganztagsbetreuung. Dies hat der Bundestag im Jahr 2021 beschlossen. Damit das Gesetz in Schwanau umgesetzt werden kann, muss noch einiges passieren – ein umfassendes Ganztagsangebot ist für die neue Grundschule geplant, deren Bau noch aussteht. In der Zwischenzeit braucht es eine verlässliche Übergangslösung, erklärte Silvia Leuthner von der Verwaltung, zuständig für Kindergärten und Schulen, in der Gemeinderatssitzung.