Recht auf Ganztagsbetreuung: Grundschule in Seelbach braucht mehr Betreuer

Schüler genießen ihre Pause auf dem Schulhof der Seelbacher Grundschule am letzten regulären Schultag vor den Ferien. Foto: Baublies Einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung haben Grundschüler ab dem Schuljahr 2026/27. Der Seelbacher Gemeinderat hat dazu einen entsprechenden Beschluss gefasst.







Der Rat hat beschlossen, den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung an Grundschulen durch eine Erweiterung des bestehenden kommunalen Betreuungsangebots zu erfüllen. Zu hören war im Rat, dass, so wie die derzeitige Betreuung der Grundschüler im Geroldsecker Bildungszentrum aufgestellt ist, der Rechtsanspruch bereits weitgehend erfüllt wird. Hauptamtsleiterin Amelie Rosewich und Ellen Janka, die Leiterin des Angebots in der Grundschule, stellten vor, was es bereits gibt – und was sich noch ändern wird. Einig waren sich alle vier Fraktionen dass es zu diesem Angebot keine Alternative gibt.