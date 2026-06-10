Recherchen führen in den Kreis Calw: Prinz Reuß sagt, er ist Opfer geworden

Investigativjournalist Martin Kaul hat für seinen Podcast „Deep State“ in der Reichsbürger-Szene recherchiert, auch im Landkreis Calw. Nun kommt er für einen VHS-Vortrag zurück.

Martin Kaul zählt zu den profiliertesten Investigativjournalisten Deutschlands. Er arbeitet für den WDR und in einer Recherchekooperation mit dem NDR und der Süddeutschen Zeitung. In den letzten Jahren beschäftigte sich der 44-Jährige mit der Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß. Aus seinen Recherchen, die ihn auch in den Kreis Calw führten, entstand der siebenteilige Podcast „Deep State – vom Elite-Soldaten zum Reichsbürger“. Nun kommt Kaul für einen VHS-Vortrag nach Calw.

Sie haben für Ihre Recherchen viel Zeit im Kreis Calw verbracht. Vermuten Sie hier hinter jeder Tür einen Reichsbürger oder hat Ihnen auch etwas gefallen?

Mir hat sogar das allermeiste vor Ort gefallen. Das ist ja eine wunderschöne Gegend mit gastfreundlichen Menschen. Ich war beeindruckt, wie leicht und tief man ins Gespräch kommen kann, wie offen die Gegend war. In den letzten drei Jahren war ich für meine Recherchen jährlich ein paar Mal hier in der Gegend, um an Türen zu klopfen und mit Menschen zu sprechen, mit Nachbarn, aber auch Betroffenen und Beschuldigten. Ich war zum Beispiel in Sommenhardt, wo sich mal ein Fallschirmjägerkommandeur aus Calw mit dem Hubschrauber zum Kaffeetrinken mit seiner Frau fliegen ließ oder bei einem Mann, auf dessen Grundstück alte Waffen beschlagnahmt wurden. Aber es gab auch Besuche beim Kommando Spezialkräfte. Da ging es gar nicht unbedingt nur um Reichsbürger.

Im Rahmen von Ermittlungen gegen die Reichsbürger rückte die Polizei auch zu Razzien im Kreis Calw, hier in bei Wildberg, an. Foto: Felix Biermayer

Warum interessieren Sie sich für die Reichsbürger?

Mich interessiert, was in unserer Gesellschaft allgemein los ist. Es gibt ja in Teilen eine Entfremdung vieler Menschen vom politischen Raum, von der Regierung aber auch der Demokratie. Und diese großen Prozesse gegen den sogenannten Prinz Reuß und seine Gruppe sind ein Ausdruck davon. Das ist eines der größten Anti-Terror-Verfahren der letzten Jahre. Da hört sich vieles skurril an, die Vorwürfe sind gleichzeitig gewaltig und das hat viele Ebenen. Das war der Ausgangspunkt unserer Recherche – und die hat mich automatisch nach Baden-Württemberg geführt. Unter anderem geht es um alte verschwundene Bundeswehr-Waffen und einen Logistiker, der für das KSK tätig war. Der ist einer der Angeklagten, weil er für den militärischen Arm der Reuß-Gruppe tätig gewesen sein soll.

Wo steht der Prozess um die Reuß-Gruppe aktuell?

Die Prozesse laufen seit Frühjahr 2024 in Stuttgart-Stammheim, Frankfurt und München. Und sie ziehen sich sehr zäh hin. Die Beweisaufnahme ist noch nicht abgeschlossen, es werden abgehörte Telefonate angehört, es sagen Beschuldigte aus - Anfang des Jahres zum Beispiel Prinz Reuß. In Stuttgart sind inzwischen einige der Angeklagten wieder aus der Untersuchungshaft entlassen worden, weil sich die Prozesse bereits so lange hinziehen. Die Richter denken wohl in einigen Fällen, dass das erwartete Strafmaß nicht mehr deutlich über der Dauer der bisherigen Untersuchungshaft liegt.

Im Rahmen von Ermittlungen gegen die Reichsbürger rückte die Polizei auch zu Razzien im Kreis Calw, hier in Althengstett, an. Foto: Felix Biermayer

Wie kann man sich so radikalisieren wie die Mitglieder der Reuß-Gruppe?

Das sind ganz unterschiedliche Wege. Manchmal steht da am Anfang eine Systemkritik, eine Unzufriedenheit. Manchmal sind es individuelle Lagen, in denen Menschen auch etwas die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Aber viel hat mit dem Abrutschen in verschwörungsideologische Chatgruppen zu tun, wo es zum Beispiel um eine „intergalaktische Allianz“ geht, mit fremden Lebewesen vom Planeten Aldebaran. Einige der Angeklagten haben das vor Gericht beschrieben: Wie sie immer tiefer in die Welt der Verschwörung hineingezogen wurden, bis sie irgendwann an eine „Erdallianz“ glaubten, die die Befreiung plane – und bei der sie selbst mithelfen sollten.

Wie kommt man denn an den Punkt, an eine intergalaktische Allianz zu glauben?

Prinz Reuß sagt, er ist Opfer eines Informationskrieges geworden. Im Nachhinein sagen einige der Angeklagten, die jetzt vor Gericht sitzen, dass sie auf etwas hereingefallen sind. Da kommt das eine zum anderen: Wenn man erst einmal denkt, dass man auf nichts mehr vertrauen, an nichts mehr glauben kann, dass einen die politischen Eliten alle nur noch hinters Licht führen wollen, dann findet eine Entfremdung von der Gesellschaft und eine Verschiebung statt. Das ist auch eine Strategie von Rechtsextremen, die da ganz offen drüber sprechen. Ein einflussreicher Rechtsextremer hat das einmal so beschrieben: Wenn es gelänge, den „Irrationalismus“ voll zu entfalten, dann gäbe es Aufstand und Revolution. Darum geht es. Da gibt es gezielte Akteure, die das System der Vernunft angreifen, um demokratische Strukturen verächtlich zu machen.

Die Reuß-Gruppe wird aus dem rechten Lager als Rentner-Truppe abgetan. Sind die so ungefährlich?

Das war genau der Grund, warum wir uns mit dem Podcast auf die Recherche-Reise begeben haben. Spinnerei ist in Deutschland nicht strafbar. Also: Worum geht es? Ich will mir da kein einfaches Urteil erlauben und für uns war es mit unserem Podcast wichtig, dass sich die Menschen nach dem Hören selbst ein eigenes Bild machen können. Aber es gibt Fakten, die für sich sprechen: Bei einer Festnahme in Reutlingen gab es eine Schießerei, bei der ein Polizist angeschossen wurde. Und es gab ganz konkrete Vorbereitungshandlungen, die jetzt vor Gericht verhandelt werden. Da geht es um die Ausspähung des Bundestages, und um klare, teils rechtsextreme Bezüge, die man nicht verharmlosen sollte. Ein Verfassungsschützer hat mir für den Podcast gesagt: Ob eine Umsturzplanung realistisch war, ist nicht die Frage, die der Staat sich stellt - bei Islamisten gehe es ja auch nicht darum, ob die in Deutschland wirklich ein Kalifat errichten könnten. Die Frage ist: Gibt es konkrete Vorbereitungen auf einen bewaffneten Umsturz? Und dafür spricht viel. Selbst einige Anwälte sagen mir im Hintergrund, dass sie diese Tatbestände durchaus erfüllt sehen.

Warum gibt es immer wieder Verbindungen nach Baden-Württemberg und in den Kreis Calw?

Wer diesen Prozess verfolgt, muss feststellen, dass sich viel in Baden-Württemberg abspielt, gerade wenn es um den sogenannten „militärischen Arm“ der Reuß-Gruppe geht. Es gab Treffen, wo dutzende Verschwiegenheitserklärungen auf Garten-Partys in Baden-Württemberg unterschrieben wurden. Vielleicht sind ja auch Leser dieser Zeitung schon mal damit in Berührung gekommen: Da gab es Grillnachmittage, da wurden Vorträge gehalten und am Ende konnte man eine „Verschwiegenheitserklärung“ unterzeichnen, bei der man sich für die Sache verpflichtet hat. So kamen über 100 konspirative Verschwiegenheitserklärungen zustande, dutzende hier aus der Region, und wer so etwas unterschrieben hat, der hat jetzt ein Problem.

Es gab auch einen Soldaten des KSK, der in der Sache eine Rolle spielte.

Ja, genau. Am Ende sind es immer Personen, um die sich so etwas rankt. Eine Bedeutung ganz praktischer Art hatte dieser Logistiker, der in der Calwer Kaserne tätig war. Der hat sich bei der Bundeswehr krank gemeldet und ist dann offenbar privat tätig geworden für den selbst organisierten „Heimatschutz“. In seiner Wohnung in Nellingsheim soll eine Art Kommandozentrale gegründet worden sein. Bei ihm wurde auch eine in den Neunzigern bei der Bundeswehr verschwundene Waffe gefunden. Es gibt also einfach viele Personen, die hier aus der Gegend kommen. Die einen kennen die anderen. Da bildet sich ein Netzwerk.

Also ist das KSK ein Grund dafür, dass sich so viel hier abspielt?

Nein. Man kann nicht alles dem KSK in die Schuhe schieben, auch wenn es dort in der Vergangenheit immer wieder kritische Vorfälle gab, die ja auch bundesweit für Schlagzeilen gesorgt haben und mit denen ich mich auch befasst habe. Mein Eindruck ist aber, dass man das beim KSK sehr ernst nimmt und versucht, dagegen anzugehen. Klar: Da wo Waffen sind, sammeln sich Leute, die sich für Waffen interessieren. Aber das KSK ist natürlich nicht per se rechtsextrem. Ein pauschaler Extremismusvorwurf ist Quatsch.

„Exklusiver Einblick“ in Reuß-Gruppe

In seinem Vortrag wird Martin Kaul über die Reichsbürgerszene und die Vorbereitungen der Reuß-Gruppe auf den vermeintlichen Tag X sprechen. „Ich möchte einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen dieses spannenden Verfahrens und in das Innenleben der Reuß-Gruppe geben“, sagt er. Kaul will auch erklären, wie so eine Recherche hinter den Kulissen abläuft: Wie kommen Investigativjournalisten an exklusive Dokumente? Wie verifizieren sie Informationen? Wie kommen sie in Kontakt mit Agenten und Spionen? Er freut sich darauf, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und ihre Sicht der Dinge kennenzulernen.

Der Vortrag beginnt am Donnerstag, den 11. Juni um 19:30 Uhr in der Calwer Volkshochschule (Kirchplatz 3). Der Eintritt kostet zehn Euro (ermäßigt acht Euro). Die Voranmeldung ist unter www.vhs-calw.de möglich. Den Podcast „Hateland“ gibt es kostenlos zu hören bei ARD Sounds und auf vielen weiteren Plattformen (Link: https://www.ardsounds.de/sendung/hateland/urn:ard:show:7ae4f72cbe4a75e2/).