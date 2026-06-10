Recherchen führen in den Kreis Calw: Prinz Reuß sagt, er ist Opfer geworden

Investigativjournalist Martin Kaul hat für seinen Podcast „Deep State“ in der Reichsbürger-Szene recherchiert, auch im Landkreis Calw. Nun kommt er für einen VHS-Vortrag zurück.
Martin Kaul zählt zu den profiliertesten Investigativjournalisten Deutschlands. Er arbeitet für den WDR und in einer Recherchekooperation mit dem NDR und der Süddeutschen Zeitung. In den letzten Jahren beschäftigte sich der 44-Jährige mit der Reichsbürgergruppe um Prinz Reuß. Aus seinen Recherchen, die ihn auch in den Kreis Calw führten, entstand der siebenteilige Podcast „Deep State – vom Elite-Soldaten zum Reichsbürger“. Nun kommt Kaul für einen VHS-Vortrag nach Calw.