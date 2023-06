Der große Tag für den SC Lahr steht vor der Tür: Am Sonntag kann das Team den Aufstieg in die Oberliga klar machen. Aber auch ein „Nachsitzen“ in der Relegation ist möglich. Genauso könnte der SCL auch ganz leer ausgehen. Ein Überblick in Szenarien.

Verbandsliga: SC Lahr - SC Pfullendorf (Sonntag, 15 Uhr). „Herzschlagfinale“ – unter diesem Schlagwort kündigt der SC Lahr in seinen Sozialen Kanälen die kommende Partie gegen Pfullendorf an. Um was es am Sonntag für die Mannschaft geht, wird im Stile einer beliebten Quizshow für Kinder gleich mit erwähnt. „Eins, zwei oder drei?“ ist die Frage des Wochenendes am letzten Spieltag in der Verbandsliga. Für den SC Lahr geht es um die Meisterschaft mit Aufstieg, den Relegationsplatz zur Oberliga oder, wenn es nicht so gut läuft, gibt es nur den undankbaren dritten Platz.

Die Szenarien: Der SC Lahr steigt als Meister direkt auf, wenn sie ihr Spiel gegen Pfullendorf gewinnen und der aktuelle Tabellenführer FC Denzlingen sein Heimspiel gegen den SV 08 Kuppenheim nicht gewinnt. Die Lahrer sind einen Punkt hinter Denzlingen, daher würde dem Primus auch ein Unentschieden nicht reichen.

Der SC Lahr landet in der Relegation, wenn sie ihr Spiel gegen Pfullendorf gewinnen und auch Denzlingen gegen Kuppenheim siegt. Auch bei einem Unentschieden wäre der Relegationsplatz sicher, wenn Verfolger FC Teningen beim FC Auggen nicht gewinnt. Einen Punkt Vorsprung haben die Lahrer auf Teningen. Selbst eine Niederlage gegen Pfullendorf würde zur Relegation reichen, wenn Teningen zeitgleich verliert. Sollte Teningen einen Punkt holen, dürfen die Lahrer gegen Pfullendorf keine hohe Klatsche kassieren. Denn bei Punktgleichheit zählt die Tordifferenz und die wäre bei den Lahrern schlechter, wenn sie höher als mit fünf Toren Differenz verlieren. Verlieren sie genau mit fünf Toren Differenz und Teningen spielt Unentschieden, zählt, wer mehr Tore geschossen hat – und dort ist Teningen neun Treffer besser als der SCL und könnte bei einem Unentschieden sogar noch Tore drauflegen.

Der SC Lahr steht am Sonntag als Dritter ganz mit leeren Händen da, wenn sie gegen Pfullendorf verlieren und Teningen in Auggen gewinnt. Auch ein Unentschieden reicht nicht für die Relegation, wenn Teningen und Denzlingen gewinnen. Verliert Denzlingen jedoch, ist der Lahrer Punkt Gold wert, weil zwar Teningen mit einem Dreier vorbeizieht, der SCL sich aufgrund des besseren Torverhältnisses aber vor Denzlingen schiebt. Teningen wäre Meister und Lahr wäre in der Relegation. Lahr wäre zudem in der Relegation, wenn sie und der FC Teningen jeweils einen Punkt holen.

Das sagt der Vorsitzende: Frank Müller war zu Wochenbeginn noch ganz entspannt. „Ich denke aber, dass es am Wochenende anfangen wird, zu kribbeln“, sagt er mit Blick auf das „Herzschlagfinale“ am Sonntag. Im Vorfeld des Spiels hat Müller viel organisiert, sodass nun alle Zuschauer freien Eintritt haben. Gastronom Peter Vetter übernimmt die Kosten und spendiert nach dem Spiel Freibier und Sommerschorle.

Ob damit auch die Meisterschaft gefeiert wird, liegt jedoch nicht nur in Lahrer Hand. „Wir müssen auf jeden Fall erst mal unsere Hausaufgaben machen“, sagt Müller. Er selbst will dementsprechend auch während des Spiels nicht nach Denzlingen schielen, sondern sich auf die Geschehnisse in Lahr konzentrieren.

Das sagt der Sportliche Leiter: Der Puls bei Petro Müller ist vor dem Herzschlagfinale noch ruhig. „Das ist er in der Regel immer bei mir. Je näher der Sonntag rückt, wird aber sicher auch bei mir die Anspannung zunehmen“, so Müller. Personell muss in der Verteidigung umgebaut werden, da Jannis Kalt aufgrund seiner Roten Karte fehlt. „Die erste Option ist, dass Daniel Monga in die Innenverteidigung rückt und Lukas Schätzle auf die Position im defensiven Mittelfeld“, erklärt Müller. Ansonsten konnte Violand Kerellaj bisher die Woche nicht trainieren, für einen Einsatz sieht es aber recht gut aus. „Und vielleicht kommt Gabriel Gallus am Sonntag auch zu seinem Comeback“, sagt Müller.

Informanten in Auggen oder Denzlingen, die über die Zwischenstände auf den anderen Plätzen Auskunft geben, hat der SC Lahr laut dem Sportlichen Leiter nicht. „Infos werden schon irgendwie durchsickern“, ist sich Müller trotzdem sicher.

Das ist der Gegner: Pfullendorf hat beim 5:1-Sieg gegen Denzlingen am vergangenen Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt. In der Tabelle geht es für den SCP allerdings um nichts mehr. Das Hinspiel gewann der SC Lahr mit 1:0. „Pfullendorf gehörte vor der Saison zum Favoritenkreis um den Aufstieg. Daher haben wir schon Respekt vor ihnen“, betont Müller. Angst hat der SCL allerdings definitiv nicht.