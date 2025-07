Rechenspaß in Oberndorf: Wenn Mathe zur Leidenschaft wird

1 Mathematik? Macht Riesenspaß – finden die Schüler, die sich jetzt in Oberndorf maßen. Foto: Gräber/GaR Die besten Matheklassen der Region treten bei „Mathe ohne Grenzen“ gegeneinander an. In der Oberndorfer Neckarhalle bleibt es aber nicht bei „rauchenden Köpfen“.







Link kopiert



Ein etwas anderer spannender Wettkampf fand jetzt in der Neckarhalle Oberndorf statt: Die besten acht Klassen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, die zuvor beim überregionalen Wettbewerb „Mathe ohne Grenzen“ besonders erfolgreich waren, traten nun in einem direkten Vergleich gegeneinander an. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Mathelehrerinnen Miriam Kurz und Regina Rothfuß vom Gymnasium am Rosenberg.