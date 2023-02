1 Zwei „Wichtelwagen“ mit Platz für bis zu 25 Kinder werden für die neue Naturkita „Rebzwergle“ angeschafft. neben Stauraum und Sitz- sowie Schlafgelegenheit werden dort auch die sanitären Anlagen untergebracht. Foto: Finkota

Die Naturkita „Rebzwergle" soll in Ringsheim für Entlastung bei der Kinderbetreuung sorgen. Zum neuen Kindergartenjahr ab September soll diese fertig sein und Platz für 15 Kinder bieten. Im katholischen Kindergarten werden neue U3-Plätze geschaffen.









In Vorgesprächen mit den Eltern und der Leiterin des katholischen Kindergarten Nicole Fass wurde der Wunsch nach zusätzlichen Betreuungsangeboten in Ringsheim laut. Deshalb soll in Ringsheim nun eine neue Naturkita entstehen (wir berichteten). Durch sie werden im katholischen Kindergarten durch Umbaumaßnahmen neue Plätze für U3-Kinder geschaffen. „Hier ist der Bedarf in den letzten Jahren stark angestiegen“, so Bürgermeister Pascal Weber. Dies liege vor allem an den sich verändernden familiären Strukturen. Im Gemeinderat gab es für die neue Natur-Kita erwartungsgemäß breite Zustimmung. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Die Ausgangslage: „Kinder warten bis zu sechs Monate auf einen Betreuungsplatz“, erklärt Bürgermeister Pascal Weber. Vor allem der Bedarf an U3-Plätzen sei gestiegen. Um dem Abhilfe zu schaffen, wurde die Naturkita auf den Weg gebracht. Das neue Angebot soll keine Konkurrenz zum katholischen Kindergarten sein, sondern eine sinnvolle Ergänzung in Ringsheim.

Das pädagogische Konzept: „Wir haben uns beim pädagogischen Konzept an der Naturkita in Zell am Harmersbach orientiert“, erklärt Hauptamtsleiterin Helena Gutbrod. Diese wird ebenfalls von der Awo betrieben. Das finale Konzept für Ringsheim sollen aber die Erzieher und die Awo entwickeln und auf den Standort zuschneiden. „Es wird auch Arbeitseinsätze für Eltern geben“, so Weber. Diese müssten ein- bis zweimal im Monat mitanpacken, um kleinere Arbeiten am Gelände zu absolvieren.

Der Standort: Als Standort wurde eine freie Fläche auf dem Kaiserberg oberhalb der Grillhütte ausgewählt. Dort ist die Installation einer Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und einer Stromversorgung möglich. Zugleich sind Waldstücke, Freiflächen, Rebberge sowie der Spielplatz „Im Berg“ und der Tierpark für die Kinder schnell erreichbar. „Uns war auch wichtig zu wissen, dass es dort keine Beeinträchtigung der Kinder durch die Landwirtschaft gibt“, bekräftigt Thomas Maurer (CDU) die Standortwahl. „Der Pachtvertrag läuft über 25 Jahre“, erklärte Weber auf Nachfrage des Rats. Damit unterstreiche man, dass man an das Projekt glaube, und könne so langfristig das Betreuungsangebot in Ringsheim aufrecht erhalten und verbessern.

Die Kosten: 300 000 Euro werden im aktuellen Haushalt bereit gestellt. Damit werden zwei Bauwägen für je rund 124 000 Euro angeschafft und weitere Baumaßnahmen auf dem Gelände sowie an der Grillstelle umgesetzt. Weitere 25 000 Euro werden für die Umbaumaßnahmen am katholischen Kindergarten veranschlagt. Dort muss für die U3-Betreuung unter anderem in eine neue Fluchttreppe und in den Schallschutz im Schlafraum investiert werden. Außerdem wird die Möblierung ergänzt.

Das Personal: Für die „Rebzwergle“ sollen künftig zwei Vollzeitkräfte und eine Hilfskraft verantwortlich sein. Die Beschaffung von Personal bereite der Gemeinde hinsichtlich der Natur-Kita die größten Sorgen. Aktuell sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt sehr angespannt. Man zeige sich dennoch zuversichtlich, die Stellen besetzen zu können.

Der Träger: Die Trägerschaft wird die Awo-Ortenau übernehmen. Diese habe in diesem Bereich mehr Erfahrung als die Gemeinde Ringsheim. Die Kita sei bei der Awo in guten Händen, ist sich die Verwaltung sicher.

Die Betreuungsplätze: Durch die Errichtung des Naturkindergartens entstehen zusätzlich zehn Plätze für Kinder über drei Jahren und fünf altersgemischte Plätze für Kinder ab zwei Jahren. Die bisherige „rote Gruppe“ im katholischen Kindergarten wird umgewandelt: Statt zwölf Plätzen für Kinder über drei Jahren und fünf altersgemischten Plätzen, wird sie nun zehn Plätze für Kinder von ein bis drei Jahren anbieten. Unter dem Strich entstehen durch die Naturkita also zehn neue Plätze für unter Dreijährige. Für über Dreijährige gibt’s nun aber insgesamt zwei Plätze weniger.

Aufnahmekriterien: Florian Broßmer (FW) ist wie seine Ratskollegen davon überzeugt, dass das neue Angebot ein voller Erfolg wird. „Wie wird entschieden, wer einen Platz in der neuen Kita bekommt, wenn es zu viele Anfragen gibt?“, wollte Broßmer wissen. „Wir können aktuell nichts über die Nachfrage sagen. Wir werden aber einen Kriterienkatalog erarbeiten, ähnlich wie wir es bei der Vergabe von Bauplätzen machen“, so der Bürgermeister. Anhand dieses Katalogs sollen die Plätze transparent und nachvollziehbar vergeben werden.

Die Wichtelwagen: Die Kinder werden in zwei „Wichtelwägen“ des Modells „Frieda“ der Firma Finkota aus Hebertshausen untergebracht. Jeder von ihnen bietet Platz für bis zu 25 Kinder und hat und eine sehr gute Ausstattung mit Bad, Küche, Garderobe, Hochebene und Spielflächen. Der Gemeinderat hat sich diese Wägen in Kenzingen bereits angeschaut. Zusätzlich kommt eine große Holzüberdachung an die Wägen dran.