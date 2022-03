1 Die "Rebowl"-Mehrwegschüssel, die Martin Straub in seinem Lokal "Straubs Krone" in der Hand hält, sind in Bildechingen auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen. Foto: Gezener

Das System funktioniert ganz einfach: Man bestellt sich was zu essen und bekommt die Speisen in den "Rebowl"-Mehrwegschüsseln mit und zahlt dafür fünf Euro Pfand. Dann werden die Schüsseln zurück in die Gaststätte gebracht. Dort werden sie fachgerecht gespült und man erhält seine fünf Euro zurück. In Horb hat das "Rebowl"-System sehr gut Fuß gefasst.















Horb/Rottenburg - "Ich bin damals auf ›Rebowl‹ aufmerksam geworden, weil insbesondere im To-Go-Service sehr viel Müll produziert wurde", erzählt Kö23-Wirt Bernd Rausch. "Wir müssen nachhaltiger arbeiten", dachte er sich. Dann hat er das "Rebowl-System" im Kö23 eingeführt. Die Mehrwegschüsseln werden von den Gästen immer besser angenommen, wie Rausch erzählt. Es seien "extrem viele Schüsseln im Umlauf". Aber nicht nur er bietet die Mehrwegschüsseln an. Mittlerweile seien rund ein Dutzend Gastronomen und Metzgereien in der Gegend ins "Rebowl-System" eingestiegen.

Vom Nachhaltigkeitsaspekt abgesehen seien Einwegverpackungen "in letzter Zeit exorbitant teuer geworden", sagt Rausch. So hätten 25 Aluschulen vor der Corona-Zeit sechs Euro gekostet. "Mittlerweile kosten sie 17 Euro", sagt Rausch. Und: "Diese Mehrkosten müssen wir ein Stück an die Gäste umlegen. Einweggeschirr kostet bei uns in Zukunft pro Schale 50 Cent." Auch vor diesem Hintergrund biete sich Mehrweg jetzt "ganz förmlich" an.

Bernd Rausch ist ein "absoluter Fan" von "Rebowl"

Und was passiert, wenn die Rebowl-Schüsseln verschleißen? Rausch: "Dann schicken wir sie an ›Recup‹ und bekommen die Schüsseln kostenlos ersetzt." Die beschädigten Hartplastik-Schüsseln würden von "Recup" dann recycelt, so dass aus den alten Schüsseln wieder neue Schüssel entstehen. "Ich bin ein absoluter Fan. Was die Firma ›Rebowl‹ macht, ist wirklich lobenswert", freut sich Rausch. "Da stehe ich absolut dahinter. Das ist wirklich topp!"

Das sieht auch Martin Straub, Chef von Straubs Krone in Bildechingen so. "Uns hatte Bernd Rausch auf ›Rebowl‹ aufmerksam gemacht. Wir sind da auch relativ schnell eingestiegen. Alle Ladungen war sofort weg", erzählt Straub. "Bei uns ist das ›Rebowl-System‹ auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen. Es ist ein super Konzept und wird immer besser angenommen. ›Rebowl‹ ist eine Alternative, die nachhaltig ist, zur Müllvermeidung beiträgt, und dabei auch auslaufsicher ist und das Essen schön warm hält", sagt Straub. "Was will ich mehr? Das ist eine ideale Lösung!"

Zufriedenheit der Gäste als Schlüssel des Erfolgs

Das Thema Nachhaltigkeit wird bei Straubs Krone aber auch sonst groß geschrieben, zum Beispiel beim Einkauf von Produkten: "Was wir aus der Region bekommen, kaufen wir ein", sagt Straub. "Wir kaufen etwa den Spargel in Mehrwegkisten aus Bondorf ein. Auch Kartoffeln und Nudeln bekommen wir aus Bondorf. Unser Apfelsaft kommt in Mehrwegflaschen aus Dießen. Weitere Getränke wie das Hochdorfer Bier oder Libella-Limonaden bekommen wir direkt aus Hochdorf. Unseren Gästen, und auch mir, ist es wichtig, zu wissen, woher die Produkte kommen und was drin ist", sagt Straub.

Das Thema Nachhaltigkeit habe in den letzten zehn Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Straub: "Wir versuchen da, unsere Position und vor allem mit unseren Gästen zu wachsen. Das ist das Wichtigeste. Denn wenn die Gäste beispielsweise bei ›Rebowl‹ nicht mitmachen würden, dann wäre das wohl nichts. Die Zufriedenheit der Gäste ist das A und O."

Rottenburger Restaurant MJ’s will bei "Rebowl" einsteigen

Es sind aber mittlerweile auch diverse andere Gastronomen aus Horb und Umgebung bei "Rebowl" dabei. So etwa das Gleis Süd beim Horber Bahnhof. Gleis-Süd-Wirt Carsten Müller betont die "praktische Umsetzbarkeit" des "Rebwol"-Systems. Carsten Müller: "Es ist einfach sehr gut händelbar und auch sonst eine tolle Geschichte – zumal man viel Verpackung spart."

Und auch das Team vom kürzlich in Rottenburg eröffneten Restaurant "MJ’s" hat sich dazu entschlossen ins "Rebowl-System" einzusteigen, wie Co-Chefin Janina Duttine im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Im Moment gebe man im To-Go-Service zwar Bambus-Schalen aus. "Wir haben uns aber mit der WTG Rottenburg bezüglich des ›Rebowl-Systems‹ abgestimmt und haben uns dafür auch angemeldet", sagt Duttine. "Wir sind da auf jeden Fall dabei. Denn wir wollen ja weniger Müll verursachen und mit der Zeit mitgehen."