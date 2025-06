„Rebound“ in Baiersbronn

1 Die Besten sind bester Laune: Emilia Welte, Benjamin Merkel, Manuel Schäfer und Alexander Nikolopolous (von links) Foto: Stefan Hauser Die Radtourenfahrt „Rebound“, ein weltweit zeitgleich stattfindendes Gravel-Event, fand am Samstag erneut statt.







Viele begeisterte Radsportler waren auch in Baiersbronn am Start. Entstanden ist die Idee, zusammen und doch ohne Kontakt zu fahren, in der Corona-Zeit.