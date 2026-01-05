Reben am Schutterlindenberg: Jan Stulz aus Lahr darf sich jetzt Winzermeister nennen

Landwirte, Winzer und Brenner im Regierungsbezirk Freiburg haben im Herbst ihren Meisterbrief erhalten. Darunter Jan Stulz aus Lahr.
Unsere Redaktion trifft Jan Stulz am Morgen kurz vor Weihnachten auf dem Schutterlindenberg. Das Wetter ist da fast frühlingshaft. Stulz, dessen Familie einen Hof in Dinglingen hat, wo seit Generationen Landwirtschaft betrieben wird, ist mit dem Rebschnitt beschäftigt. Der Betrieb baut heute auf 30 Hektar Wein an, allerdings nicht aus. Die Trauben, überwiegend Spätburgunder, Weiß- und Grauburgunder sowie Müller-Thurgau, werden im Herbst gelesen. Das Traubengut bekommt der Ortenauer Weinkeller in Offenburg, wo aus den Trauben Wein gekeltert wird. Darauf hat die Familie Stulz keinen Einfluss.