Rebbegehung in Lörrach-Tüllingen: Winzer müssen Schädlinge beobachten

Zur traditionellen Rebbegehung in den Tüllinger Reben fanden sich aktive und ehemalige Stadträte sowie Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung ein.
Aber auch Tüllinger Winzer und viele Weinfreunde nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort über die Reben, den Wein und die Arbeit im Weinberg zu informieren. Seit Jahren gerngesehener Gast ist Oberbürgermeister Jörg Lutz, der es sich trotz des regnerischen Wetters nicht nehmen ließ, die Veranstaltung zu besuchen. Kompetent und informationsfreudig leitete Oliver Ruser vom Tüllinger Weinbaubetrieb Ruser seine erste offizielle Rebbegehung.