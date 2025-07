Unter dem funkelnden Motto „The Walk of Fame“ verabschiedete sich die Realschule Winterlingen von ihren Absolventen. In einer stimmungsvollen Feier erhielten 35 Realschülerinnen und Realschüler sowie 13 Hauptschulabsolventinnen und -absolventen ihre lang ersehnten Abschlusszeugnisse - und durften dabei selbst einmal über den roten Teppich gehen.

In ihrer Rede verglich Schulleiterin Kathrin Kipfmüller den schulischen Werdegang der Jugendlichen mit einem großen Filmepos. „Eure Schulzeit war wie ein bunter Genremix: mal Drama, mal Komödie, manchmal ein bisschen Action - aber immer spannend“, sagte sie und betonte, dass jede und jeder Einzelne eine ganz persönliche Heldengeschichte geschrieben habe. „Heute ist der Moment gekommen, an dem eure Heldenreise ihren Höhepunkt erreicht: den erfolgreichen Schulabschluss. Von hier an beginnt ein neues Kapitel.“

Kein geradliniger Weg

Besonders hob die Schulleiterin hervor, wie individuell die Wege der Schülerinnen und Schüler gewesen seien. Trotz mancher Rückschläge, Umwege oder „Filmpausen“ hätten sie ihre Ziele nie aus den Augen verloren. „Euer Walk of Fame war kein einfacher, geradliniger Weg - aber genau das macht euch aus. Und heute dürft ihr euren Stern mit Stolz tragen.“

Bürgermeister Michael Maier beglückwünschte im Namen der Gemeinde die Absolventinnen und Absolventen und wünschte für den weiteren nun anstehenden Lebensweg fernab der Schullaufbahn alles Gute.

Aufgrund der vielen erfolgreichen Abschlüsse fand er klare Worte des Lobes für die Schule, deren Leitung und ihr engagiertes Kollegium. „Die erfolgreichen Abschlüsse sind nicht nur ein Verdienst der Schülerinnen und Schüler, sondern auch das Ergebnis der hervorragenden Arbeit des gesamten Schulteams“, betonte der Bürgermeister in seiner Ansprache. Besonders hob er die Bedeutung der Realschule für die Gemeinde hervor: „Unsere Realschule ist ein echtes Aushängeschild. Sie steht für Bildung, Zusammenhalt und ein engagiertes Miteinander.“ Ein weiterer Anlass zur Freude: Die Schule feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. „Dieses Jubiläum zeigt, wie fest die Realschule in unserer Gemeinde verankert ist. Sie hat Generationen geprägt und wird das auch in Zukunft tun“, so Maier abschließend.

„Ausdauer, Leidenschaft und Mut“

Auch die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Puschmann-Fritz wandte sich mit bewegenden Worten im Rahmen der feierlichen Abschlussveranstaltung an die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen. In ihrer Rede unterstrich sie, dass der Abschluss weit mehr sei als nur der Erhalt eines Zeugnisses „Heute betretet ihr diese Bühne nicht nur, um euer Zeugnis abzuholen, sondern auch, weil ihr euch euren eigenen Stern verdient habt – mit Ausdauer, Leidenschaft und Mut.“

Damit würdigte sie nicht nur die schulischen Leistungen der Jugendlichen, sondern vor allem auch deren persönliche Entwicklung und Charakterstärke. In Anlehnung an das Motto der Feier „Walk of Fame“ machte sie deutlich: „Der Walk of Fame, das seid ihr alle. Weil ihr mutig vorangeht – mit Mut, Herz und Verstand.“ Abschließend richtete sie den Blick in die Zukunft: „Willkommen auf eurem ganz eigenen Walk of Fame – dem des Lebens.“

Preisgekrönte Schüler

Im Anschluss daran richteten die Klassenlehrer Sonja Stöckle (9G), Karina Bodenmüller (10a) und Hans-Jürgen Eisele (10b) ihre persönlichen Worte an ihre Zöglinge mit dem damit verbundenen Wunsch, weiterhin fest an sich zu glauben, die in ihrer Schulzeit gewonnenen, wichtigen Eigenschaften positiv zu nutzen und die eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. David Nickler und Amy Knörle erhielten eine Auszeichnung für die beste Leistung im Fach Englisch und Lisa Rosenau im Fachbereich Mathematik.

Den Schülerinnen Vanessa Sebestyen und Amy Knörle wurde von Lehrkraft Melanie Lenz, stellvertretend für den Schriftsteller Manfred Mai, ein Preis für die beste Prüfungsleistung im Fach Deutsch überreicht. Der Sozialpreis der Schule ging in diesem Jahr an Hannes Gross. Bürgermeister Maier aus Winterlingen, Bürgermeister Zeiser aus Straßberg und Bürgermeisterin Gonser aus Bitz übergaben Präsente an die jeweils ortsbesten Schüler: Lisa Rosenau aus Winterlingen, David Nickler aus Straßberg und Victoria Jäger und Sarah Souza aus Bitz.

Das sind die Schulabgänger

Hauptschule:

Tamer Aslan, Eren Cetin, Lisa Eppler, Eric Fussy, Amy Knörle, Coralie Konzelmann, Philippe Maier, Ana Marija Mitrovic, Leana Salkica, Victoria Schiz, Jana Schwebel, Sophie Steinhöfer, Natascha Willems.

Realschule

Eymen Altinok, Karim Amersid, Leona Barth, Theresa Baumann, Laurin Birkle (Belobigung), Marlies Blessing, Rebecca Böhringer, Mert Budak, Giuliana Ciliberto, Justin Ebner (Belobigung) , Elina Friesen, Svenja Gauggel, Nick von Grambusch, Hannes Gross (Belobigung), Victoria Jäger (Preis), Simon Koch (Belobigung), Lukas Kunzelmann, Mia Leibfritz, Hannah Maier (Belobigung), Leni Maier (Preis), Anamaria Mariuta (Belobigung), Melina Melcher, David Nickler (Preis), Saskia Pfersich, Nico Pfersich, Enya Reinhardt (Belobigung), Lukas Rick, Lisa Rosenau (Preis), Taha Sahin, Benedikt Schäfer, Vanessa Sebestyen (Belobigung), Joana Sessler (Belobigung), Sarah Souza (Preis), Marlon Wagler, David Zirngibl.