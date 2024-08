Zehn Jahre lang ist er im Dienst der Realschule Winterlingen gestanden und hat insgesamt 40 Jahre lang als Pädagoge im Schuldienst gewirkt. Nun hat sich Roland Koch in den Ruhestand verabschiedet.

Neben seinen Unterrichtstätigkeiten in den Fächern Sport, Technik und Geografie hatte Koch viele weitere Aufgaben übernommen, zum Beispiel die des Fachbetreuers im Bereich Technik. Als Sicherheitsbeauftragter im Schwimmsport setzte er Maßstäbe für Sicherheit und Qualität; sein Engagement als Referent bei „Jugend trainiert für Olympia”, als Organisator der Bundesjugendspiele und des Wintersporttages, machten ihn zu einer festen Größe im schulischen und regionalen Sportgeschehen. Auch als SMV-Lehrer und durch seinen Einsatz im Schulsanitätsdienst, für den er viele Schülern zu Sanitätern ausbildete, hat er weit über den regulären Unterricht hinaus das Schulleben bereichert.

Lesen Sie auch

„Genießen Sie die herrliche Aussicht!“

„Ihre berufliche Schullaufbahn ist wie eine lange und herausfordernde Bergtour gewesen, auf der Sie immer wieder wieder neue Gipfel erklommen haben. Nun haben Sie den höchsten Gipfel erreicht und können mit Stolz auf eine beeindruckende Lebensleistung zurückblicken“, erklärte Rektorin Kathrin Kipfmüller in ihrer Abschiedsrede. „Wir wünschen Ihnen, dass Sie die positiven Etappen als wertvolle Erinnerungen abspeichern und nun entspannt die herrliche Aussicht genießen können.“ Kipfmüller dankte dem frischgebackenen Ruheständler im Namen der Schulleitung, des Kollegiums und der gesamten Schülerschaft für seine Ausdauer, seinen Einsatz und für die vielen Spuren, die er hinterlassen habe.

Jetzt freut sich Roland Koch darauf, das Mehr an Freizeit selbst gestalten und seinen Hobbys nachzugehen zu können – vor allem dem Wandern und Reisen. „Ich blicke mit Freude und Dankbarkeit auf meine Zeit als Lehrer an der Realschule Winterlingen zurück“, sagt er in seiner Dankesansprache, „und freue mich zugleich auf den neuen Lebensabschnitt.”