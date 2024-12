Es herrschte gespannte Stille in der Bibliothek des Ganztageszentrums, als die besten Vorleserinnen und Vorleser der Klassenstufe sechs der Realschule Trossingen ihre Stimmen erklingen ließen.

Beim diesjährigen Vorlesewettbewerb traten die Klassensieger gegeneinander an, begleitet von kleinen Fanclubs, die sie motivierend unterstützten.

In der Jury saßen die Deutschlehrkräfte der Klassenstufe sowie die Betreuerin der Schulbibliothek des Ganztagszentrums, die die Leistungen nach Kriterien wie Lesetechnik, Betonung und Interpretation bewerteten.

Lesefreude bewiesen

Der Wettbewerb war in zwei spannende Runden gegliedert. In der ersten Runde lasen die Schülerinnen und Schüler eine selbstgewählte Textstelle aus ihrem Lieblingsbuch vor. Hier konnten sie ihre Lesefreude und Vertrautheit mit der Geschichte nach Angaben der Schule besonders gut unter Beweis stellen. In der zweiten Runde wartete die größere Herausforderung: ein Fremdtext, den die Teilnehmer ohne Vorbereitung vortragen mussten. Nach intensiver Beratung kürte die Jury schließlich die Schulsiegerin: Lee-Ann Zelmer aus der Klasse 6a überzeugte durch ihre klare Stimme, perfekte Betonung und die Fähigkeit, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen.

Klare Stimme, perfekte Betonung

Den zweiten Platz belegte ihr Klassenkamerad Jan Voßeler, der ebenfalls mit einer beeindruckenden Leseleistung glänzte. Beide setzten sich damit gegen die starke Konkurrenz durch. Als Belohnung erhielten die Sieger Urkunden sowie Buchgutscheine. Der Wettbewerb war nicht nur ein Wettstreit der Lesekünste, sondern auch ein „Fest der Literatur“, das bei allen Beteiligten für Begeisterung sorgte, wie die Schule mitteilt.

Der Vorlesewettbewerb ist ein fester Bestandteil des Schuljahres und soll die Freude am Lesen fördern.