Realschule Triberg: Toskana beschert tolle Erlebnisse

Die fünftägige Klassenfahrt der 10a und 10b der Realschule Triberg markierte einen besonderen Abschnitt für die Schüler, wie sie in einer Mitteilung informieren: Diese Reise bot eine hervorragende Gelegenheit, in der verbleibenden Zeit vor dem Abschluss wertvolle Erfahrungen zu sammeln und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben.

„Von den faszinierenden Städten Florenz und Pisa bis hin zu den idyllischen Stränden und charmanten Dörfern der Toskana – die Reise ermöglichte es uns, tief in die Geschichte, Architektur und Lebensart der Region einzutauchen“, schreiben die Zehntklässler.

Mit dem Bus ging es in Richtung Toskana, wo die Gruppe am Nachmittag den Campingplatz erreichte. Bereits im Bus hatten sich die Teilnehmer in Gruppen für die Unterkünfte eingeteilt, so dass das Einchecken reibungslos ablief.

Der zweite Tag führte nach La Spezia, von wo aus eine Bootstour entlang der Cinque Terre startete. Der erste Stopp war im Städtchen Porto Venere, das die Schüler zu Fuß erkundeten. Viele probierten dort ihre ersten italienischen Focaccias. Weiter ging es nach Monterosso. Am dritten Tag stand ein Besuch in Florenz auf dem Programm, wo die Stadtführer Leonardo und Daniela die Gäste mit viel Fachwissen durch die Altstadt führten. Die Triberger besuchten den Dom, die Ponte Vecchio und die Uffizien. Trotz der hohen Temperaturen waren sich am Ende alle einig, dass Florenz eine Reise wert ist. Am vierten Tag besuchten die Schüler die Städte Lucca und Pisa. In Lucca hatten die Schüler freie Zeit. In Pisa lockten der schiefe Turm und die Piazza dei Miracoli. Der Tag endete mit einem gemeinsamen Abend am Strand. An Tag fünf ging es auf die zwölfstündige Rückfahrt, die reibungslos lief.