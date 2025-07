Höhen und Tiefen haben sie gemeinsam gemeistert und jetzt ihren Abschluss in der Tasche. So war die Entlassfeier im Kurhaus Triberg.

Im festlich geschmückten Kurhaus feierte die Realschule den Abschluss ihres Jahrgangs 2025. In feierlicher Atmosphäre erhielten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9, 10a und 10b ihre Haupt- und Realschulabschlusszeugnisse, informiert die Schule in einer Mitteilung.

Souverän und mit viel Charme führten Leonie Böhm (10b) und Nico Reimche (10a) durch das Programm.

Schulleiter Michael Engst hielt eine persönliche und humorvolle Rede, die mit einem augenzwinkernden, aber treffenden Satz lange in Erinnerung bleiben dürfte: „Auch wenn euer WLAN-Empfang manchmal stabiler war als eure Motivation – am Ende haben wir’s gemeinsam geschafft.“ Er erinnerte an Höhen und Tiefen, lobte den Zusammenhalt und rief die Jugendlichen auf, Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst und für die Gesellschaft.

Für herausragende schulische Leistungen wurde Ben Dold als Schulbester mit einem beeindruckenden Notendurchschnitt von 1,1 ausgezeichnet. Den Preis des Schulträgers überreichte ihm Bürgermeister Gallus Strobel.

Die Klasse 10b der Realschule Triberg Foto: Realschule Triberg

Den Technikpreis der Kooperationspartner erhielt Raphael Kienzler, überreicht von Techniklehrerin Kathrin Grimm. Salome Weißer wurde von Daniela Gutjahr mit dem AES-Preis für besondere Leistungen im Fach Alltagskultur, Ernährung und Soziales ausgezeichnet. Den Sozialpreis des Fördervereins erhielt Leonie Böhm, überreicht von Carmen Spath, der stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins. Der Sonderpreis im Fach Bildende Kunst ging an Nina Vasilev, die nicht persönlich anwesend sein konnte.

Tolle Leistung abgeliefert

Maya Pollmüller, Ben Dold und Salome Weißer erhielten für ihre besondere schulische Leistung zusätzlich einen Preis für ein Abschlusszeugnis mit einem Durchschnitt von 1,6 oder besser. Außerdem wurden mehrere Schülerinnen und Schüler für ihre konstant guten schulischen Leistungen mit einem Lob geehrt: Anna Aberle, Leonie Böhm, Felix Brohammer, Jannik Dieterle, Hanna Lauble, Alicia Lehmann und Leni Ringwald.

Die Klasse 9 der Realschule Triberg Foto: Realschule Triberg

Den inoffiziellen Teil des Abends gestalteten die Jugendlichen selbst – mit kreativen Tänzen, Videoclips, Spielen und emotionalen Fotobeiträgen. Die Klassenlehrerinnen Carmen Spath (10a) und Vera Vollmer (10b) richteten rührende Worte an ihre Klassen, bevor ein Überraschungsgast für große Freude sorgte: Florian Kury, ehemaliger Klassenlehrer beider Klassen, kehrte zurück ans Mikrofon und präsentierte den Inhalt einer Zeitkapsel, welche die Klassen gemeinsam vor Jahren in der Unterstufe befüllt hatten. Musikalisch begleitet von Lehrer Josef Spath sorgten die Auftritte der Abschlussklasse mit Liedern wie „Read All About It“, „Let Me Entertain You“ und „Auf uns“ für emotionale Momente und langanhaltenden Applaus. Die Realschule verabschiedete einen starken Jahrgang – mit Leistungsbereitschaft, Kreativität und Gemeinschaftssinn.