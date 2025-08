Realschule Triberg: Klasse 8b ist der Spitzenreiter

1 Diese Triberger Realschüler starteten mit besonderen Auszeichnungen in die Sommerferien. Foto: Realschule Triberg Neun Preise und 25 Belobigungen vergab die Realschule für besonders gute Leistungen. Das sind die Namen der erfolgreichen Schüler.







Link kopiert



Am Mittwoch, dem letzten Schultag des Schuljahres 2024/2025, durften die Schülerinnen und Schüler der Realschule Triberg ihr Zeugnis in Empfang nehmen. Zahlreiche Kinder und Jugendliche wurden für ihre hervorragenden Leistungen mit einem Lob oder Preis ausgezeichnet. Spitzenreiter ist die Klasse 8b, in der neun Schülerinnen und Schülern eine Auszeichnung erhielten, schreibt die Realschule in einer Mitteilung.