2 Die Klasse 10a freut sich über ihren Abschluss.Foto: Linke Foto: Schwarzwälder Bote

Zeugnisübergabe: 54 Abschlussschüler der Realschule Triberg werden feierlich verabschiedet

54 Abschlusschüler der Realschule Triberg haben am Freitag ihr Abschlusszeugnis erhalten.

Triberg. Vor der feierlichen Zeugnisübergabe begrüßte Pfarrer Ockert die Abschlussklassen zu einem ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto "You’ll never walk alone" in der Triberger Stadtkirche. Im Anschluss erhielten 49 Schüler der Realschule Triberg von Realschulrektor Thomas Serazio im Triberger Kurhaus ihr Realschulabschlusszeugnis.

Stolz auf die Leistungen der Absolventen

Fünf weiteren Schülern konnte der Schulleiter zum bestandenen Hauptschulabschluss gratulieren."Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen", gab Serazio seinen erfolgreichen Abschlussklassen mit auf den Weg ins Berufsleben und in Richtung einer weiterführenden Schule.

Susanne Neiße, Klassenlehrerin der 9c würdigte die Leistungen ihrer Schützlinge und zeigte sich in ihrer Ansprache überaus stolz auf ihre fünf Hauptschulabsolventen.

Ulrike Clemens richtete das Wort an die Abschlussschüler der beiden zehnten Klassen der Realschule Triberg und verabschiedete im Namen der Klassenlehrkräfte die erfolgreichen Realschulabschlussklassen. Schulbeste und mit dem Pres des Gemeindeverwaltungsverbandes ausgezeichnet wurde Romea Laube (10b). Den Preis des RST Fördervereins erhielten Melissa Nocera (10a) und Magalie Weisenberger (9c). Luigi Gioia aus der Klasse 10b wurde mit dem Sonderpreis Sprachen ausgezeichnet.

Die Realschule Triberg freut sich mit den erfolgreichen Absolventen des Prüfungsjahrgangs 2021 und gratuliert zum erfolgreichen Abschluss und dem Erreichen des Realschulabschlusses: (Triberg): Lea Baumgärtl, Julie Burger, Moritz Datzmann, Rosa Dung Chan, Alessa Körber, Melissa Nocera (Lob), Ketharin Sundara, Lenny Wackerzapp (Lob). (Gremmelsbach): Romea Laube (Preis und Schulbeste). (Nußbach): Manuel Klausmann (Schonach): Annika Brandl, Mario-Giosuè Buccio, Dana Dold (Lob), Daniel Duffner, Sarah Duffner, Fabio Andrè Fagone, Chiara Fazio (Preis), Tom Feser, Luigi Gioia, Paul Kienzler, Nicoleta Rosca, Tabea Zinapold, Tristan Zolnai. (Schönwald): Leon Deck (Preis), Olivia Fehrenbach, Pirmin Kern (Lob), Lara Kienzler (Preis), Sina Kienzler (Preis), Luca Scherzinger (Preis) und Maximilian Walter. (Hornberg): Naticha Nett Bornschein, Arthur Ehlert, Yannic Hämmerling, Vesa Hasametaj, Fabian Lazar, Nils Maurer (Lob), Roman Ahmad Murad, Vanessa Reiß (Lob), Sophia Storz (Preis), Alord Ukehajdaraj, David Urso (Lob), Josua Wöhrle (Preis) und Moritz Wöhrle (Lob).

(Niederwasser): Andreas Jäger, Paula Schwer (Lob) Reichenbach Sophie Dold, Selina Lauble (Lob) und Timo Schondelmaier. (Unterkirnach): Ina Amendt.

Den Hauptschulabschluss erlangt haben: (Triberg): Gabriel Fraile Terradez, Patrick Kaiser, Magali Weissenberger und Bleron Zejnullahu. (Niederwasser): Max Heinzmann.