Aus den umliegenden Grundschulen waren weit über hundert Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern der Einladung gefolgt, die Realschule kennenzulernen.

Sowohl den Kindern als auch deren Eltern wurde ein umfassender Einblick in das Schulleben gegeben. Dabei wurden die künftigen Fünftklässler von Lehrkräften und Zehntklässler zu Workshops begleitet.

Dort hatten die Kinder die Möglichkeit, sich – angeleitet von Fachlehrkräften und Schülern – produktiv und kreativ mit dem jeweiligen Schulfach auseinanderzusetzen. Die Viertklässler hatten viel Freude daran, unterschiedlichste Projekte auszuprobieren.

Der Rundgang war so konzipiert, dass jedes Kind nach eigener Entscheidung bis zu drei Fächer intensiver „beschnuppern“ konnte.

Zahlreiche Infos für die Eltern

Für die Eltern gab es Informationen rund um die pädagogische Arbeit, die Option der Ganztagesbetreuung, die Bildungsmöglichkeiten und die individuelle Förderung der Schüler.

Darüber hinaus informierten Schüler und Lehrer über die pädagogischen Schwerpunkte der einzelnen Jahrgangsstufen. So konnten die Eltern beispielsweise das Konzept der Berufsorientierung, die verschiedenen außerunterrichtlichen Aktivitäten wie den Theaterbesuch in Klasse 5, das Schullandheim in Klasse 7, den Besuch der KZ Gedenkstätte Natzweiler Struhof in Klasse 9 oder die Studienfahrt in Klasse 10 kennenlernen.

Ein Blick in das Zimmer der Ganztagsbetreuung und ihr Angebot sowie Gespräche mit der Schulsozialarbeit rundeten das Angebot für die Eltern ab.

Schulcafé und Lagerfeuer

Zentrale Anlaufstelle für Eltern und Kinder war das große Café im Musiksaal, das von Schülern der Klassenstufe 7 und ihren Lehrern organisiert wurde und mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet aufwarten konnte. Für ein stimmungsvolles Umfeld sorgte nicht zuletzt das Lagerfeuer im Schulgarten, an dem es neben Kinderpunsch und Stockbrot auch die die Möglichkeit für Gespräche gab.