Realschule Nagold: Großalarm nach Pfefferspray-Einsatz

1 Eine große Zahl an Rettungskräften war am Freitagmorgen in der Realschule Nagold im Einsatz. Foto: Markus Fritsch/Kreisfeuerwehrverband Calw

Schreckmomente in Nagolds Realschule: Am Freitagmorgen wurden 29 Schüler leicht verletzt, nachdem eine jüngere Schülerin Pfefferspray versprüht hatte. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort.









Es war 10 Uhr am Freitagmorgen, als eine jüngere Schülerin einer anderen eine Dose Pfefferspray zeigte. So weit, so harmlos – doch kurz darauf wurde das Spray versprüht. Mit Folgen. 29 Schüler der Christiane-Herzog-Realschule klagten wenig später über die für den Einsatz von Pfefferspray typischen Atemwegsreizungen. Rettungskräfte wurden alarmiert.