Spielplatz am Kleb An der Großbaustelle stören sie sich die Kids in Nagold wenig

Noch rollen die Bagger am Kleb, ein großer Teil des Geländes liegt brach und auch der Abenteuerspielplatz ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Abwasser-Megaprojekt läuft derweil auf Hochtouren. Dass sich die Kinder davon nicht abschrecken lassen, zeigte der rege Besuch am Wochenende. Einige Eindrücke bei bestem Spielplatzwetter.