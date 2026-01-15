Realschule Meßstetten: „Das Herz am richtigen Fleck“

Madleen Neuburgers Spezialrad ist vor Kurzem geliefert worden – auch dank der Unterstützung von Meßstetter Realschülern.
Als Dankeschön hat Madleen der 8b einen Besuch abgestattet – eine besondere Begegnung junger Menschen, die sich viel zu sagen hatten. Bei dem sehnlichst erwarteten Rad, erzählte die junge Frau den aufmerksam lauschenden Schülern, handele es sich um einen türkisfarbenen Zweisitzer, damit sie nicht alleine unterwegs sei. Dieser laufe mit elektrischer Unterstützung und – für größtmögliche Stabilität – auf drei Rädern (wir berichteten).