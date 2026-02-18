Realschule in Zell: Hilfe für Familien

Engagiert für Kinder in der Region: Realschüler aus Zell spenden an den Kinderschutzbund.
Mit großem Einsatz, Kreativität und Teamgeist hat die katholische Religionsklasse 8 der Montfort-Realschule Zell (MORZ) mit ihrer Lehrerin Michaela Sidibe gezeigt, wie Solidarität in der Praxis aussehen kann, schreibt die Schule in einer Mitteilung. Vor wenigen Tagen konnte sie dem Kinderschutzbund Schopfheim eine Spende in Höhe von 521,08 Euro überreichen – ein Betrag, der direkt Familien und Kindern zugutekommen soll, die auf Unterstützung angewiesen sind. Das Geld wird vor Ort unter anderem für Hausaufgabenhilfe sowie für gezielte finanzielle Hilfen eingesetzt.