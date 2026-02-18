Realschule in Zell: Hilfe für Familien

Mit großem Einsatz, Kreativität und Teamgeist hat die katholische Religionsklasse 8 der Montfort-Realschule Zell (MORZ) mit ihrer Lehrerin Michaela Sidibe gezeigt, wie Solidarität in der Praxis aussehen kann, schreibt die Schule in einer Mitteilung. Vor wenigen Tagen konnte sie dem Kinderschutzbund Schopfheim eine Spende in Höhe von 521,08 Euro überreichen – ein Betrag, der direkt Familien und Kindern zugutekommen soll, die auf Unterstützung angewiesen sind. Das Geld wird vor Ort unter anderem für Hausaufgabenhilfe sowie für gezielte finanzielle Hilfen eingesetzt.

Bereits im vergangenen Jahr stellte Kirsten Trefzger den Schülern die Arbeit des Kinderschutzbundes im Unterricht vor. Die Klasse ließ sich davon nachhaltig inspirieren und trug das Anliegen weiter in die Schulgemeinschaft: Beim Weihnachtsgottesdienst der MORZ präsentierten die Achtklässler die Arbeit des Kinderschutzbundes und sammelten dabei schon mehr als 100 Euro an Spenden.

Weitere Einnahmen kamen durch kreative Aktionen am Tag der offenen Tür der Schule zusammen. Der Förderverein organisierte ein Glücksrad, für das zahlreiche Kooperationspartner großzügige Sachspenden zur Verfügung stellten. Parallel dazu fand ein Wintermarkt statt, bei dem allerlei Selbstgebasteltes verkauft wurde. Beide Aktionen gemeinsam erbrachten einen Erlös von 420 Euro, der in die Gesamtspende einfließen konnte.

Mit dieser Spendenaktion zeigt die Montfort-Realschule Zell einmal mehr, dass soziales Lernen bei ihr weit über den Unterricht hinausgeht. Bereits in der Vergangenheit hatte die Schule mehrfach gemeinnützige Projekte unterstützt. Für die Klasse war die Aktion nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern auch eine wertvolle Erfahrung gelebter Nächstenliebe, heißt es abschließend