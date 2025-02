Einblicke für die aktuellen Viertklässler gab es in das Leben in der Winterlinger Realschule.

Zu einem Schnuppertag für die Viertklässler aus dem Bereich Winterlingen hatte die Realschule Winterlingen eingeladen. Rund 45 Kinder aus den umliegenden Ortschaften – Benzingen, Straßberg, Harthausen, Bitz und Winterlingen – kamen.

Mit einem Musikstück, gespielt von den aktuellen Fünftklässler auf dem Xylofon startete der Nachmittag.

Lesen Sie auch

Rektorin Kathrin Kipfmüller zeigte sich erfreut, dass so viele Kinder mit ihren Eltern gekommen waren. Mit einem Tanz hießen die Siebtklässler alle willkommen.

In einem kleinen Zwiegespräch zweier Schüler stellte sich heraus, dass das Schulleben in der Winterlinger Realschule sehr gut sei. Es gebe viele Aktionen, wie Wintersporttag, Ausflüge, Exkursionen, Schullandheimaufenthalte und Arbeitsgruppen, die den Schulalltag auflockerten.

Danach besuchten die „Noch“-Grundschüler in kleineren Gruppen zahlreiche Aktionen. Dabei durften sie sich auch selbst einbringen und ihre Kreativität und handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Das breite Spektrum aufgezeigt

Diese Aktionen zeigten das Spektrum einer Realschule auf. Sei es Rätselspiele in Deutsch, Englisch oder Französisch, Computerarbeiten oder Arbeiten an einer Bohrmaschine und der Sanitätsdienst in der Schule, für jeden Interessenten war etwas geboten. Gemeinsam mit den Schülern der Realschule gab es einen regelrechten Marathon für die Viertklässler.

In der Zwischenzeit wurden die Eltern in einer Power-Point-Präsentation über das Leitbild und Schulprogramm der „RS WiLi“ informiert. So betonte Kipfmüller, dass es eine sehr offene, vertrauensvolle und wertschätzende Schulgemeinschaft sei. Das bestätigten auch die Schüler.

Eine moderne Schule

Die Realschule Winterlingen präsentiert sich auch als moderne Schule. So ist die Schule mit Computern und iPads ausgestattet, die viele Lernwege möglich machen. Der Schule stehen eine Sporthalle, das Stadion und ein Schwimmbad in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Die Kooperationen mit der Kleinkunstbühne K3 und der Gemeindebücherei runden den Schulalltag ab.

Es war ein informativer Tag für die Viertklässler und ihre Eltern. Für das leibliche Wohl sorgten die Schüler der Klassen acht.