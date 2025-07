Die Absolventen der Realschule St. Georgen feierten ihren Abschluss in der Stadthalle.

Die Realschule des Bildungszentrums St. Georgen verabschiedete kürzlich feierlich die Absolventen des Jahres. In einer Zeremonie erhielten insgesamt 93 von 96 Schüler ihre Zeugnisse zum mittleren Bildungsabschluss, wie die Schule in einer Mitteilung schreibt.

Die Feier fand in der Stadthalle in St. Georgen statt und war mit circa 500 Gästen voll besetzt. Unter den Gästen waren stolze Eltern, Geschwister und Freunde, sowie das Kollegium, ehemalige Lehrkräfte und Schulleitungsmitglieder anderer St. Georgener Schulen. Als Vertreterin des Schulträgers überreichte Hedwig König den Sozialpreis der Stadt St. Georgen. Dieser ging an Mateusz Byrtek, der sich außergewöhnlich innerhalb und außerhalb der Schulgemeinschaft engagierte.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Rock-AG unter der Leitung von Tim Buschmann, die mit ihren Darbietungen für eine feierliche Atmosphäre sorgte. Für das leibliche Wohl sorgte die Klassenstufe 9 unter der Klassenleitung von Jan Gronert, Daniel Hass und Dominik Klaußner. Folgende Schüler haben den Abschluss in der Tasche:

Die Absolventen

10a: Steffen Epting, Jan Fleig, Manuel Fleig, Patrick Fleig, Max Grießhaber, Hjarne Hermann, Antonia Hils, Fenia Kube, Elisa Lauble, Mathis Merz, Tabea Muhr, Julice Nickel, Laura Obergfell, Lenny Obergfell, Leonard Preisig, Romy Roth, Leonie Schnell, Lena Stockburger, Leon Stöhr, Laura Storz, Sebastian Sukalic, Vanessa Vogt, Julian Weisshaar.

10b: Lorenzo Bonomo, Valeria Cocarcea, Emilia Ender, Leni Engesser, Johannes Erdmann, Leonard Erdmann, Selina Flaig, Levin Gaus, Lukas Gaus, Luis Manuel Gronki, Noéll Maxim Hackenjos, Kaya Hoffmann, Etienne Jakob, Lukas Joos, Tasnim Jumaa Alagha, David Miller, Anika Schmid, Lisanne Schwarzwälder, David Sekanina, Luca Staiger, Tim Stuhlberg, Lucca Vazzano, Adriano Vecchio, Anica Weißer, Felix Weisser, Ronja Weißer.

Die glücklichen 26 Absolventen der 10b. Foto: Realschule St. Georgen

10c: Matteo Vincenco Agosta, Melina August, Franziska Beha, Adrian Cedric Bertol, Robin Bokarev, Fiona Dering, Sara Franziska Eckerle, Lennox Eulitz, Sarah Elisa Friebe, Fienne Hermann, Gabriel Hermann, Emmelina Herner, Anna Jaccaud, Paul Jäckle, Silas Koppenstein, Karolina Kostevska, Saskia Kratt, Julien Sebeastian Kuczawa, Amelie Mix, Paula Morath, Jana Rutz, Mykola Semenov, Yathav Sritharsan, Marvin Strunk, Marc Wannack.

25 Absolventen der 10c nahmen ihr Zeugnis entgegen. Foto: Realschule St. Georgen

10d: Lukas Maik Aberle, Alexandra Bleile, Mateusz Michal Byrtek, Ahmed El Amri, Emin Hadžič, Bedredin Nikolaus Herr, Elijah Ketterer, Matthäus Klausmann, Leni König, Leonie Kuhn, Sanjena Meinhardt, Jenice Nickel, Alina Pollok, Lana Marija Rak, Kaja Rastovčan, Carolin Reinert, Nikolas Rießle, Leonie Trubarac, Florian Wälde, Johanna Weisser, Paul Noah Weißer, Stacy Hannah Weisser.

22 Absolventen der 10d freuen sich auf den neuen Lebensabschnitt. Foto: Realschule St. Georgen

Rede des Schulleiters

Die Reden des stellvertretenden Schulleiters Patrick Morath, und der Klassenlehrer blickten auf die vergangenen Schuljahre zurück und betonten die persönlichen und schulischen Erfolge der Absolventen. Besonders wurden auch die außerunterrichtlichen Aktivitäten und das soziale Engagement der Schüler hervorgehoben, die das Leben an der Schule bereichert haben. Außerdem betonten die Redner mehrfach, wie außergewöhnlich dieser Jahrgang gewesen sei, was auch bei den Ansprachen der Klassensprecher deutlich wurde.

Preis und Lob

Preis

Einen Preis erhielten für sehr gute Leistungen: Romy Roth (10a), Laura Storz (10a), Lena Stockburger (10a), Elisa Lauble (10a), Marvin Strunk (10c), Sara Eckerle (10c), Franziska Beha (10c), Fienne Hermann (10c), Sarah Friebe (10c), Paula Morath (10c) undJohanna Weißer (10d).

Lob

Eine Belobigung für gute Leistungen erhielten: Tabea Muhr (10a), Antonia Hils (10a), Mathis Merz (10a), Vanessa Vogt (10a), Emilia Ender (10b), Selina Flaig (10b), Lukas Gaus (10b), Etienne Jakob (10b), David Miller (10b), Herner Emmelina (10c), Mykola Semenov (10c), Anna Jaccaud (10c), Saskia Kratt (10c) und Leonie Trubarac (10d).

Fachpreis und Preis des Bürgermeisters

Über einen Fachpreis freuten sich: Marvin Strunk (Schulpreis als Jahrgangsbester, Fachpreis für Deutsch, Mathematik, Englisch, Technik und BK), Mykola Semenov (Englisch und BK), Sara Eckerle (Französisch), Romy Roth (AES), Johanna Weißer (BK) und Mateusz Bytrek (Preis des Bürgermeisters).