Realschule in St. Georgen: Nach nur einem Jahr läuft schon wieder die Suche nach einem Rektor

Nicht einmal ein Jahr, nachdem der neue Rektor seine Arbeit aufnahm, wurde die Schulleiterstelle der Realschule St. Georgen schon wieder vakant. Wie ist der aktuelle Stand?
Ende November 2024 trat Martin Schymala, der zuvor Konrektor der Bickebergschule in Villingen gewesen war, seinen Dienst als Rektor der St. Georgener Realschule an – ein Amt, das er nicht einmal ein Jahr ausführen sollte. Seit Oktober vergangenen Jahres steht die Realschule schon wieder ohne Rektor da. Wie auf Nachfrage vom zuständigen Staatlichen Schulamt in Donaueschingen zu erfahren ist, ist die Schulleitungsstelle an der Realschule seit Anfang Oktober 2025 vakant.