Viele Absolventen erhielten auch in diesem Jahr wieder ein Lob für ihre besonderen schulischen Leistungen. Zehn Schulabgänger wurden gar wieder mit einem Preis aus-gezeichnet, unter ihnen Alina Bierstedt als Schulbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,4.

Feier in der Halle

Der traditionelle feierliche Schulabschluss der THR findet seit Corona in der Schloss-berghalle in Haagen statt. Es war der Moment, auf den alle jungen Damen und Herren der Hauptschulklassen 9a und 9b sowie der Realschulklassen 10a, 10b und 10c auch in die-sem Jahr hingefiebert hatten: der erfolgreiche Abschluss einer langen Schulzeit, ein Abschluss, der gleichzeitig einen neuen Lebensabschnitt ein-läutet. Mit ihnen, ihren Eltern, weiteren Familienangehörigen sowie den Mitgliedern des Kollegiums füllten rund 500 Personen die Halle und beklatschten und bejubelten jeden einzelnen Absolventen bei der abschließenden Zeugnisübergabe.

Grußworte an die Schüler

Johanna Sing, Lara Jahn, Cem Özcan sowie Ida Richert aus den zehnten Klassen begrüßten als Moderatorenteam die Anwesenden und führten fast schon routiniert durchs Programm, welches durch die Schülerband mit Musiklehrer Christian Deinhardt und dem Titel „What I’ve done“ von Linkin Park eröffnet wurde. In den Grußworten der Schulleiterin lobte Mohren die tolle Zusammenarbeit mit den Eltern. „Viele Herausforderungen wurden gemeinsam gemeistert.“

Mit dem Zitat des antiken Philosophen Heraklit „Nichts ist so beständig wie der Wandel“ leitete Mohren über zum Abschied von den Schülern der THR, die selbst den anstehenden Wandel als Chance begreifen, positiven Einfluss zu nehmen. In diesem Sinne gab Mohren ihnen mit auf den Weg: „Seid selbstbewusst, geht neue Wege und bleibt menschlich.“

Sozialpreis vergeben

Daniela Kaiser vom Freundeskreis der THR fand in ihrer Ansprache auch mahnende Worte: „Ihr habt’s geschafft … fürs Erste.“ Sie forderte die jungen Menschen auf, sich ihren Platz in der Gesellschaft weiter zu erarbeiten und sich zukünftig außerdem in sozialen Einrichtungen und Vereinen zu engagieren. Etwas, mit dem Johanna Sing, Absolventin der zehnten Klasse, sicher-lich keine Schwierigkeiten haben wird, denn ihr wurde der Sozialpreis der Schule zuerkannt. Ausgezeichnet wurden zudem die abgehenden Schulsanitäterinnen Alina, Josephine, Lara, Ronja, Johanna, Valeria, Maya und Isa-Milla sowie die Streitschlichter Josi, (erneut) Alina, Joshua und Lukas.

Die Elternvertreter Anne Ri-chert und Oliver Herrmann, selbst stolze Eltern von stolzen Absolventen, deshalb aus diesem Gremium ausscheidend, bedankten sich bei den Lehrern und beglückwünschten alle erfolgreichen Schüler: „Der Abschluss ist der Anfang eines Abenteuers.“ Der Dank der Schülermitverwaltung ging an die Schülersprecherin Nicole Panek, welche in ihrer Ansprache ein überwiegend positives Fazit zog aus der Zeit, welche sie und ihrer Mitschüler an der THR verbracht hatten.

Fachpreise verliehen

Nachdem die jeweiligen Klassenlehrer für ihre fruchttragende Arbeit mit einem kleinen Präsent belohnt wurden, folgte mit der Verleihung der Fachpreise der der Zeugnisvergabe vorausgehende erste Höhepunkt der Veranstaltung. Alina Bierstedt nahm die Preise in den Fächern Französisch und Ethik entgegen, Joshua Reis wurde in Informatik ausgezeichnet sowie mit dem Theodor-Heuss-Geschichtspreis bedacht, Cem Öczan erhielt die Preise in den Fächern Gemeinschaftskunde und WBS. Weitere Preise gingen an Caitlyn Siebold (Musik), Johanna Sing (Deutsch), Raihana Mohammadi (Englisch), Irem Kus (AES) und Lara Jahn (Bildende Kunst).

Die feierliche Zeugnisübergabe wurde musikalisch um-rahmt von Caitlyn Siebold mit dem Titel „Heal the World“ von Michael Jackson und einer Darbietung mit der Beteiligung sämtlicher anwesender Lehrer und Schulabsolventen. Es war für diesmal nicht der Titel „School‘s Out“ von Alice Cooper – ein Klassiker an Schulabschlussfeiern – , sondern „We are the Champions” von der britischen Rockgruppe Queen, ein weiterer Klassiker.