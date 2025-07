An der Theodor-Heuss-Realschule (THR) fand kürzlich der letzte Teil der Prüfung zur Mittleren Reife und zum Hauptschulabschluss statt. Insgesamt haben in diesem Jahr 110 Schüler ihren Abschluss an der THR bestanden. Davon erhielten 77 Schüler die Mittlere Reife sowie 33 Schüler den Hauptschulabschluss.

Die Realschüler

Schulbeste Realschülerin mit der Note 1,4 wurde Alina Bierstedt (10a). Das Gesamt-Durchschnittsergebnis betrug 2,6.

Bei der Abschlussfeier überreichte die Schulleiterin Sonja Mohren mit den Klassenvorsitzenden die Zeugnisse an die Realschüler. 17 von ihnen erhielten ein Lob; weiteren zehn wurde ein Preis verliehen. Die Elternbeiratsvorsitzende Anne-Sophie Reichert und die Freundeskreisvorsitzende Daniela Kaiser überbrachten die Grußworte, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Lob und Preise

Der Sozialpreis wurde in diesem Jahr an Johanna Liss Justine Sing aus der Klasse 10a übergeben. An Joshua Vincent Reis, 10b, wurde der Theodor-Heuss-Geschichtspreis der Theodor-Heuss-Stiftung für besondere Leistungen im Fach Geschichte verliehen. Die sprachlichen Fachschaftspreise gingen in Deutsch an Johanna Liss Justine Sing aus der 10a, in Englisch an Raihana Mohammadi (10a) und in Französisch an Alina Bierstedt (10a). Wegen besonderer Leistungen erhielt Cem Onur Özcan aus der 10b sowohl den Fachschaftspreis in Gemeinschaftskunde als auch den Fachschaftspreis im Schulfach Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Die Hauptschüler

Den besten Hauptschulabschluss mit der Note 2,1 erzielte Martin Degraf aus der Klasse 9e. Das Gesamt-Durchschnittsergebnis der Hauptschulabschlussprüfung betrug 3,2.

Lob und Preise

Zwei der Hauptschüler erhielten ein Lob. Irem Kus 9a erhielt in dem Fach Alltagskultur, Ernährung und Soziales einen Fachschaftspreis.

Die Neuntklässler

9a: Louis Johann Dieter Doster, Berin Hajdari, Trim Krasniqi, Irem Kus, Sara Nehri, Brian Rojas, Maxim Schmidt 9e: Domenico Ciraci, Iklim Dane, Martin Degraf, Gabriele Di Nardo, Gabriel Fazekas, Alina Feiler, Chanel Franco, Giuseppe Galati, Romano Gulizzi, Arda Günes, Ngoc Nhi Miley Huynh, Luana Milena Idrizaj, Ahmad Belal Kalasi, Amar Maxhuni, Marsel Menalla, Elsa Meziu, Zainab Moustapha, Leanna Yulia Patterson, Miriam Portale, Jannik Anton Schmidt, Anthony Scianna

Die Zehntklässler

10a: Alina Bierstedt, Lilli Josephine Saner, Zoe Marlene Saner (alle Preis), Lara Jahn, Elena Kramer, Nils Löffler, Raihana Mohammadi, Andy Le, Johanna Liss Justine Sing, Carina Elisa Trefzer, (alle Lob), Luca Antonio Alfano, Leonie Alice Susanne Bachthalter, Daniele Cepaityte, Josephine Corsaro, Pablo de Vet, Arda Berk Demir, Lion Christopher Harrison Henry, Ronja Julia Kaiser, Khephren Kamgno, Maria Kondrateva, Klara Martinovic, Alina Müller, Derya Zahide Öcel, Giulia Rotella, Matteo Schunk, Emily Tran, Adrian Weiler 10b: Lina Fee Horbach, Nicole Panek, Jenna Plotz, Joshua Vincent Reis, Cem Onur Özcan (alle Preis), Valeria Delfina Ciraci, Nevia Veronika Assunta Del Sorbo, Mehmet Emin Hallaç, Leyla Herrmann (alle Lob), Ali Elias Ahmad, Seyit Erdogan, Laura Grether, Elia Monaco, Erfan Sakhi Zada, Mattia Schiliro, Baki Samet Tasci, Leon Weißenborn 10c: Sara Grasser (Preis), Sagnik Dutta, Lizzy Grazioso, Milos Patricio Parra Alvarado, Maya Marie Reichenbach, Ida-Milla Richert, Aaron Holger Schade (alle Lob), Aras Dogan, Selim Gökcanak, Tokessa Hartdorf, David Leonard Krämer, Adam Kraus, Cedric Fynn Mair, Linda Pintjurin, Charlotte Linn Lena Rinza, Chiara Malena Schatz, Larissa Michelle Schilliro, Sascha-Aryan Seidel, Ciara Stange, Timm Stavitskiy, Finley Wilke, Melih Yusuf Yaşar, Selman Yilmaz.