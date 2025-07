Die Johannes-Gaiser-Realschule in Baiersbronn hat ihre Zehntklässler feierlich verabschiedet. Deren Gesamtdurchschnitt liegt bei 2,4.

In feierlichem Rahmen hat die Johannes-Gaiser-Realschule in der Aula der neuen Murgtalhalle ihre 49 Abschlussschüler verabschiedet.

Zum Auftakt beglückwünschte Schulleiterin Karin van Kemenade die Zehntklässler zu einem Gesamtdurchschnitt von 2,4 und erinnerte sie in ihrer Einstiegsrede daran, in Zukunft nicht nur auf den eigenen herausfordernden Lebensweg zu schauen, sondern sich auch verantwortlich für andere zu fühlen und danach zu handeln, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Auch Bürgermeister Michael Ruf freute sich in seinem Grußwort gemeinsam mit Schülern über den gelungenen Abschluss.

Sechs Preise und 16 Lobe

Beeindruckt erinnerte er noch einmal an das gemeinsame erfolgreiche diesjährige Schuljubiläum und betonte, dass die Schule stolz sein dürfe auf die geleistete Arbeit – auch angesichts der jetzigen Abschlussklasse, die mit sechs Preisen und 16 Loben erfolgreich die Prüfungen beendet habe.

Elternvertreterin Sonja Unold wandte sich mit herzlichen Worten an die Schüler: Sie als Mutter wisse genau, wie viele Ängste und Nöte von Elternseite im Verlauf der Prüfung begleitet werden müssten, dass der Kampf sich aber gelohnt habe, auch wenn es nicht immer einfach gewesen sei.

Redner danken Kollegium

Alle Redner des Festnachmittags ließen es nicht aus, sich beim engagierten Kollegium der Johannes-Gaiser-Realschule zu bedanken, das die Schüler so gut und einfühlsam begleitet hatte.

Sehr persönlich verabschiedeten sich auch die beiden Klassenlehrer Ingmar Berger (Klasse 10a) und Armin Bronner (Klasse 10b) von ihren beiden Klassen.

Die Schulbeste Sofie Schaber nach der Preisverleihung mit (von links) Konrektor Lukas Hellinger, Schulleiterin Karin van Kemenade und Bürgermeister Michael Ruf (rechts) Foto: Realschule Baiersbronn

Als Schulbeste wurde Sofie Schaber für einen Gesamtdurchschnitt von 1,5 sowohl mit dem Preis der Gemeinde über 150 Euro als auch mit dem Preis des Fördervereins ausgezeichnet.

So endete laut Bericht der Schule ein überaus gelungenes Abschiedsfest, das durch ein von den Eltern und Schülern der neunten Klasse organisiertes Buffet abgerundet wurde.

Die Schüler des Abschlussjahrgangs 2025

Klasse 10a

Alina Blatner (Lob), Leonie Fischer (Preis), Ben Forstreuter, Jannik Luis Günther, Axel Haist, Lea-Sophie Hamburg, Lukas Ole Heß, Lena Sophie Horn (Lob), Tabea Keller (Preis), Linda Klumpp (Lob), Billy Köhler, Lena Köhler, Angelina Charline Kraft, Valentin Krej, Hanna-Ruth Krieger (Lob), Maja Merkas, Ernst Moser (Lob), Marla Müller, Stella Michele Netzel (Lob), Enola Roeke (Lob), Sofie Schaber (Preis), Leon Schoch, Mia Milena Steeb (Lob), Gurvir Singh Thandi (Lob), Naemi Züfle (Lob)

Klasse 10b

Maximilian Bardol, Madeline Bauer, Max Beilharz (Preis), Freddy Braun, Marie Finkbeiner, Kriszta Gheorghisor (Lob), Bence Hardi (Preis), Til Huß (Lob), Timm Kall, Joanna Kosel, Janina Lau, Martin Mankovski (Lob), Amelie Mose (Lob), Sally Petri, Niklas Pietsch, Anastasia Popovkin, Hatice Sahin, Melek Sahin, Jasmin Schamne, Nico Schmuck, Aline Vogt, Leonardo Ernesto Welle Martinez (Lob), Leonard Ziegler (Lob), Christian Züfle (Preis)