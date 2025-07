Die festliche Verabschiedung der Abschlussklassen der Realschule begann in der Hechinger Johanneskirche mit einem Abschlussgottesdienst. Initiiert und geplant von Melanie Fecker haben einige Abschlussschüler und Lehrer den Gottesdienst unter dem Motto „Loslassen & Aufbrechen“ gestaltet.

Stimmungsvoll ging es ab 18 Uhr im Museum weiter, als alle Abschlussklassen zu den Klängen von „Forever Young“ einzogen. Nachdem alle Schüler ihre Plätze eingenommen hatten, eröffnete Katrin Maigré, Konrektorin der Realschule, die Feier. Das Schulorchester unter der Leitung von Markus Best beeindruckte das Publikum mit zwei schwungvollen Stücken.

Nach dieser musikalischen Einlage folgte eine Rede von Jutta Haid, der Vorsitzenden des Elternbeirats. Sie wünschte den Absolventen Erfolg, Energie und gute Wegbegleiter.

Zeugnisübergabe als Höhepunkt

Der Höhepunkt der Feier war die Zeugnisvergabe, die von Rektor Stefan Hipp mit einer Ansprache eingeleitet wurde. Der Schulleiter stellte nach seinem Blick auf den zeitlichen Wandel in Gesellschaft und Bildung heraus, welchen Stellenwert Bildung für die Zukunft der Schüler habe.

Im Anschluss traten die Schüler klassenweise auf die Bühne, um ihre Zeugnisse in Empfang zu nehmen. Die Klassenlehrer nutzten die Gelegenheit, um persönliche und motivierende Worte an ihre Schüler zu richten. Herausragende Leistungen wurden durch Preise und Belobigungen gewürdigt.

Ein Highlight war das Lehrerquiz, bei dem die Lehrer der Hauptfächer anhand von Kinderbildern ihre Schüler erraten mussten. Dieses Spiel sorgte für viel Gelächter.

Zwölf Sanitätsschüler als Vorbilder

Neben vier Schülerinnen, die sich freiwillig der Prüfung für das „Diplôme d’Études en Langue Francaise“, ein international anerkanntes Sprachdiplom, unterzogen haben, wurden auch zwölf Jugendliche hervorgehobenn, die sich für den Schulsanitätsdienst stark gemacht haben. In unermüdlichem Einsatz halfen sie Mitschülern in Not und nahmen dadurch auch eine Vorbildfunktion ein.

Zulletzt richtete die Absolventin und Schülersprecherin Angelina Schäfer einen Blick auf die gemeinsame Zeit an der Realschule. Sie dankte dabei Mitabsolventen, Lehrern und Eltern.

Das Programm endete mit einer von den Abschlussschülern erstellten Bilderpräsentation, die an viele denkwürdige und lustige Momente der vergangenen Jahre erinnerte. Der Abend mündete in einen Stehempfang im Foyer des Museums mit Fingerfood.

Preise, Belobigungen und Abschlüsse

Realschulabschluss

10a

Emma Bulach, Seline Giebelt, Laura Gstrein, Diana Keck, Luisa Kurz, Jana Maier (Preis), Anna Müller, Janina Nill (Preis), Emma Oesterle (Lob), Nelly Roloff (Lob), Hannah Rutsch (Lob), Laura Zdunek (Preis), Arda Cep (Lob), Justin Frank, Dominik Keil, Samuel Kurz (Lob), Leon Mavropoulos, Jannis Medjesi, Share Mohammad, Tom Pfeiffer (Lob), Paolo Salvo, Kaan Sarmisak, Luka Vukovic (Lob)

10b

Pia Beck, Julia Belsner, Lara Sophie Eberle, Romy Hoch, Hanna Höllwarth (Preis), Ana Petrusa, Leonie Pfister (Preis), Emely Roitzsch, Evelyn Schander, Emma Schinzinger (Lob), Jule Schlaier, Sophia Speidel, Jolina Steine (Preis), Alyah Thiemann, Diana Zubovic (Lob), Lars Killmaier, Marco Milde, Leon Pflumm, Joel Philipp, Elias Ruoff, Paul Schubert (Lob),, Merlin Schüßler, Leonardo Schustek, Goran Seculici, Serhildan Yagbasan

10c

Anna Bahlinger, Marie Basler, Maren Buckenmaier (Lob), Sina Rut Eberhardt (Lob), Suria Ezgin, Michelle Firlus (Lob), Evelyn Heuser, Soe Kreller (Lob), Betty Jade Meiners (Lob), Lara Naglo (Lob), Josephiene Schick, Emily Schröter, Fabiana Serratore, Evelyna Stratulat, Hagen Binder, Jonas Birkle, Fabian Bogenschütz (Lob), Marvin Delija, Pascal Hallabrin, Jonathan Heß, Felix Oettl, Louis Riegert, Miguel Rohde, Jonas Schimminger (Preis), Maximilian Schmoll, Egemen Tufan, Julian Weber, Salih Yildirim

10d

Vanessa Banno (Preis), Michelle Bat (Lob), Ayleen Baur (Lob), Emma Bechinger, Emma Blank (Preis), Lydithja Blank (Lob), Leonie Burkhardt (Preis), Nina Heck, Emilija Jaranovic, Johanna Klein, Leni Krehl, Viviana Mascia (Preis), Letizia Montesano, Hannah emensperger (Preis), Angelina Schäfer (Lob), Szimonetta Zörényi, Lukas Adam (Preis), Noah Greßer (Preis), Maik Harder, Nicola Lopergolo, MarvinMarc Topolniceanu, SammyMauro, Felix Schneider, Luca Störzer

Hauptschulabschluss

9e

Ciara Bellomo, Sude Kocakulak, Lana Krpan, Arijola Smajli, Melina Uyana, Ophelia Weister, Marius Andrzejewski, Nathan Bapoma, Steffen Bayer (Lob), Nico Beck, Mustafa Bozkurt, Adnan Bürkev, Can Muhammed Celik, Sebastian Egermann, Macario Hermann, Muhammed-Taha Hocaoglu, Felix Höschle, Marlon Lenz, Gino Memmo, Male Reichardt, Alexej Remennoj (Lob), Tobias Reutter (Lob), Felix Ruoff, Felix Ulrich