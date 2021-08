1 Alexander Götz (rechts) ist an der Realschule als zusätzlicher Konrektor eingesetzt worden. Foto: Graf

An der Realschule Hechingen wurde Alexander Götz als neuer Konrektor ins Amt eingesetzt.

Hechingen - Das neu geschaffene Leitungsamt ist Teil des Konzepts zur Stärkung und Entlastung von Schulleitungen der baden-württembergischen Landesregierung. Mit 660 Schülerinnen und Schülern ist die Realschule Hechingen die größte Realschule im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Schulamts Albstadt und erhielt auf dieser Grundlage eine weitere Funktionsstelle.

Schulleiter Stefan Hipp freute sich in seiner Ansprache, einen kompetenten hausinternen Kollegen gefunden zu haben, der Führungsqualitäten "von der Pike auf gelernt hat" Alexander Götz unterrichtet seit 11elf Jahren an der Realschule. Als Fachleiter Chemie, Fachberater und Fortbildner Chemie sowie Mitglied der erweiterten Schulleitung und Stufenleiter 9/10 war er bereits eng an Entscheidungsprozessen der Schule beteiligt.

Er wird zukünftig als Kernbereich die Stunden-/Vertretungsplanung verantworten. Die Kolleginnen und Kollegen begrüßten ihn mit einem persönlichen Liedbetrag, Präsenten aus dem Erste Hilfe Koffer für Schulleitungen und launigen Worten. Alexander Götz bedankte sich herzlich und betonte seine Vorfreude auf die neue Aufgabe mit gestiegenem Gestaltungs- und Verantwortungsbereich.