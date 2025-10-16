Realschule erhält neuen Namen: Neurieder Gemeinderat gibt Schülern eine weitere Chance

Dass die Bildungseinrichtung in Ichenheim keinen eigenen Namen trägt, darüber beklagen sich seit Jahren die Schüler. Der Wunsch der Jugendlichen könnte sich bald erfüllen.
Seit Jahrzehnten beschäftigt der Name der Realschule – oder eben der nicht mehr vorhandene Name – die Gemeinde. So hieß die Bildungseinrichtung bis 1997 „Erwin-Baur-Schule“, bis der Name entzogen wurde (siehe Info). Von da mussten die Jugendlichen auf die Frage, welche Schule sie besuchten, mit „Realschule Neuried“ antworten – und das ist ihnen seither ein Dorn im Auge. Denn, wie es in der jüngsten Ratssitzung von Jugendgemeinderätin Laura Jockers erklärt wurde, sei dies alles, nur nicht identitätsstiftend und würde lediglich die Schulart und der Schulort beschreiben.