Realschule Dornstetten: Zwei Schüler schaffen Traumnote 1,0

1 Die Sonderpreisträger mit (von links) Bürgermeister Bernhard Haas, Elternbeiratsvorsitzender Sandra Wetzler, Gottfried Joos von der VR-Bank Dornstetten-Horb und Religionspädagoge Karlheinz Müller sowie (von rechts) Schulleiter Uwe Kretzschmer und Bianca Bok von der Kreissparkasse Foto: Schwarz

72 Absolventen der Realschule Dornstetten haben ihren Schulabschluss in der Tasche und wurden jetzt feierlich verabschiedet. Tim Dürrwang und Felia Berg erreichten eine 1,0 und bekamen dafür den Preis der Stadt.









Wegen der Sanierung der Dornstetter Stadthalle fand die kurzweilige Abschlussfeier der Realschule dieses Mal in der Veranstaltungshalle in Schopfloch statt. Im Beisein ihrer Familien nahmen die Schüler ihre Zeugnisse und Auszeichnungen entgegen. 19 von ihnen erhielten, so die Schule in ihrem Bericht, für ihren Durchschnitt von 1,9 und besser einen Preis, zwölf weitere ein Lob (2,4 und besser). Der Gesamtnotendurchschnitt aller drei Klassen lag bei 2,5.