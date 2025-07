Die Abschlussfeier fand dieses Mal in der Hallwanger Turn- und Festhalle statt. In festlicher Abendrobe und im Beisein ihrer Familien nahmen die Schulabsolventen ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Eingeläutet wurde der Abend mit einem Sektempfang im Freien, wie die Schule berichtet.

Unter den Gratulanten waren auch die beiden Bürgermeister Bernhard Haas und Thomas Staubitzer. Für die gelungene musikalische Begrüßung sorgte Maurice Maier aus der Klasse 10 b am Klavier.

Konrektorin Nadja Hornberger bedankte sich beim Orgateam und erinnerte an einen „Schockmoment“ am Vorabend. Die Musikanlage der Schule hatte im denkbar ungünstigsten Moment den Geist aufgegeben – über Nacht hatte die Schule aber für Ersatz gesorgt. „Der Abschluss, den ihr jetzt in der Tasche habt, das ist euer Verdienst“, sagte Hornberger zu ihren Schülern.

Haas verweist auf Chancen

Bürgermeister Haas sprach von einem „wichtigen Schritt und Grundstein für die Zukunft“, erwähnte aber auch den damit einher gehenden Abschiedsschmerz. Die Zukunft bringe viele Chancen, die es zu nutzen gelte. Der demografische Wandel schaffe neue Perspektiven, viele Betriebe suchten Nachwuchs. Haas forderte dazu auf, die nächsten Schritte mit Zuversicht und Optimismus anzugehen, sich zudem aber auch in der Gesellschaft und Vereinen aktiv einzubringen. „Möge euer Mut, Neues zu wagen, euch begleiten“, so Haas.

Die Elternbeiratsvorsitzende Sandra Wetzler unternahm in ihrer Rede einen unterhaltsamen Streifzug durch die Höhen, Tiefen und aktuellen Entwicklungen – wie den Einzug der künstlichen Intelligenz – im Schulalltag. Trotzdem hätten die Schüler selbst – und nicht ChatGPT, Alexa oder Siri – den Abschluss geschafft. „Und das mit echtem Schweiß, echten Nerven und ohne WLAN.“ Den Lehrern attestierte sie „Herz, Humor und Durchhaltevermögen.“ Mit dem Hinweis, dass das echte Leben zwar keinen „Zurück-Button“, aber jede Menge Chancen auf Neustart biete, endete sie.

Als Vertreterinnen der Schüler erinnerten Maria Gärtner und Nelly Gauß an zehn Schuljahre voller Lachen, Lernen, manchmal auch Langeweile und auf jeden Fall voller Erinnerungen. Vieles habe man gemeinsam erlebt, und genau das habe am Ende auch alle zusammengeschweißt. Der Abschluss gehöre gefeiert – „mit Stolz und Freude und einem Lächeln im Gesicht“.

Dank an Elternvertreter

Der scheidende Schulleiter Uwe Kretzschmer hob die Besonderheiten der beiden Klassen besonders hervor und deutete dabei an, dass der Umgang mit den Schulabgängern nicht immer nur leicht war. Für den weiteren schulischen und beruflichen Weg wünschte er viel Erfolg, gute Nerven und Durchhaltevermögen.

Die beiden Klassenlehrer der 10a und 10b, Matthias Reisch und Annika Geiser, verabschiedeten die vier Elternvertreter Sandra Dengler, Andreas Zwick, Selina Scheffer und Nursel Karadagli mit Dank und mit Blumen.

Anschließend wurden die Sonderpreise vergeben. Einen Sonderpreis außer der Reihe erhielt dabei Terence Scheffer, der die Trafostation neben der Bushaltestelle durch Graffitikunst verschönert hatte. Nach der kulinarischen Pause und der Zeugnisausgabe folgten kurzweilige Beiträge der beiden Abschlussklassen zur Auflockerung des Abends. Sie hatten ein Quiz und ein Video im Stil der Tagesschau mit jeweiligem Bezug zum Schulalltag vorbereitet.

Folgende Schüler haben die mittlere Reife erworben

Klasse 10a

Max Apel, Julian Bias (Preis und Sonderpreis des Elternbeirats), Elias Braun, Sarah Dengler (Lob), Liz Dickmann (Lob), Philine Noelle Gaertig (Preis), Maria Gärtner (Preis und Sonderpreis für besondere Leistungen im Wahlpflichtfach AES und Sonderpreis der Stadt für den besten Durchschnitt), Johannes Gerget, Jasmin Heidt, Ben Kincses, Enya Kober (Lob), Dominic Krej, Joshua Meier (Lob), Sebastian Max Muck, Alina-Gabriela Sarariu (Preis und Sonderpreis für besondere Leistungen im Wahlpflichtfach Französisch), Natalie Schauer (Lob), Mark Schmidt, Santino Smoljanovic, Emma Störzer (Lob) und Mara Zwick (Preis).

Klasse 10b

Ghazal Alsabsabi (Preis und Volksbank-Sonderpreis für besondere Leistungen im sprachlich-gesellschaftlichen Bereich und Kreissparkassen-Förderpreis für modere Fremdsprachen), Jule Anshelm, Leni Beilharz (Preis und Volksbank-Sonderpreis für besondere Leistungen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich und Sonderpreis der Stadt Dornstetten für den besten Durchschnitt), Christian Deiger, Janina Dickel (Lob), Sam-Luca Epple (Preis), David Gaizenreider, Nelly Gauß (Preis und Paul-Schempp-Preis für besondere Leistungen im Fach evangelische Religion), Kim Hezel (Preis und Volksbank-Sonderpreis für besondere Leistungen im musisch-sportlichen Bereich), Nisa Karadagli, Matteo Killinger, Anastasia Kottala, Lenny Kuhn, Cindy Lehmann (Lob), Marie-Claire Maier (Lob), Maurice Maier (Lob), Marcel Münch (Preis), Besart Omaj, Elsa Omaj (Lob), Isabella Schaal (Lob), Terence Scheffer (Sonderpreis Graffiti), Max Schmelzle (Lob), Jannik Schumacher (Lob), Sebastian Stopka, Tyrese Wachtmeister, Olivia Rose Watt und Nico Wegenast (Lob).