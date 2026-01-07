Realschule Donaueschingen: Junge Turnerinnen stellen Können unter Beweis

Großer Erfolg für die Turnerinnen der Realschule Donaueschingen: Beim Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ im Gerätturnen zeigten die Mädchen starke Leistungen und überzeugten mit hervorragenden Ergebnissen. Wie die Realschule in einer Pressemitteilung schreibt, ging die Schule mit insgesamt fünf Mannschaften beim Finale des Wettbewerbs für den Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen an den Start. In zwei verschiedenen Altersklassen traten die Teams aus Donaueschingen gegen die Konkurrenz aus der Region an.

Besonders erfreulich war, dass sich zwei Mannschaften für das Bezirksfinale der Schulkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil qualifizieren konnten. Hervorzuheben war dabei die U17-Mannschaft, die laut der Mitteilung der Realschule mit einer geschlossenen Teamleistung und sauber geturnten Übungen den ersten Platz belegte. Ebenfalls sehr erfolgreich war eine U14-Mannschaft der Realschule, die sich bei dem Wettbewerb einen starken dritten Platz sicherte und damit auch am Bezirksfinale der drei Schulkreise teilnehmen darf.

Diese Erfolge waren kein Zufall: Die Mädchen hatten sowohl im Vereinstraining als auch im Sportunterricht der Schule intensiv geübt, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Schulsport erhielten sie demnach gezielt die Möglichkeit, sich auf die Anforderungen des Wettkampfs vorzubereiten, Abläufe zu festigen und als Mannschaft zusammenzuwachsen.

Der große Trainingsfleiß und das Engagement der Turnerinnen der Donaueschinger Realschule zahlten sich am Wettkampftag schließlich sichtbar aus und spiegelten sich auch in den gemeinsam erzielten Erfolgen wider. Und nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb: Nun laufen im Sportunterricht und in den Vereinen bereits intensiv die Vorbereitungen der qualifizierten Turnerinnen auf die Herausforderungen im anstehenden Bezirksfinale der drei Schulkreise.