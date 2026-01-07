Realschule Donaueschingen: Junge Turnerinnen stellen Können unter Beweis

Die Donaueschinger Realschule holt beim Schulsportwettbewerb einen Sieg und einen dritten Platz. Jetzt geht es ins Bezirksfinale.
Großer Erfolg für die Turnerinnen der Realschule Donaueschingen: Beim Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ im Gerätturnen zeigten die Mädchen starke Leistungen und überzeugten mit hervorragenden Ergebnissen. Wie die Realschule in einer Pressemitteilung schreibt, ging die Schule mit insgesamt fünf Mannschaften beim Finale des Wettbewerbs für den Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen an den Start. In zwei verschiedenen Altersklassen traten die Teams aus Donaueschingen gegen die Konkurrenz aus der Region an.