Realschule Donaueschingen: Belüftung ja, Klimaanlage nein

Die neue Realschule wird nicht aktiv gekühlt. Hitzewellen sollen sollen dennoch kein Problem sein, denn die Stadt plant mehrere andere Maßnahmen.
Der Beginn eines Schuljahres steht klassischerweise für den Aufbruch in etwas Neues – ob bei der Einschulung, dem Schritt von der Grundschule in eine weiterführende Schule oder einfach nur beim Sprung in die nächste Klassenstufe. In Donaueschingen bedeutet die Wiederaufnahme des Schulbetriebs am 15. September allerdings auch das Gegenteil. Dann beginnen nämlich die letzten Monate, in denen die Realschule noch in ihrem aktuellen Gebäude untergebracht ist.