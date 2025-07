Mit einer feierlichen und rundum gelungenen Abschlussfeier verabschiedete die Friedrich-Boysen-Realschule insgesamt 105 Schüler in einen neuen Lebensabschnitt.

100 Zehntklässlerinnen und Zehntklässler sowie fünf Absolventinnen und Absolventen der neunten Klassen wurden unter großem Applaus der rund 470 Gäste feierlich entlassen.

Bereits der Auftakt in den Abend setzte ein festliches Zeichen: Beim stilvollen Sektempfang, der vom Namensgeber der Schule, der Friedrich-Boysen GmbH, gesponsert wurde, konnten sich Gäste, Lehrkräfte, Eltern und Absolventinnen und Absolventen in entspannter Atmosphäre auf die Feierlichkeiten einstimmen.

Die voll besetzte Halle war geprägt von einer Atmosphäre des Stolzes, der Freude und der Gemeinschaft – unterstützt durch den engagierten Einsatz der Eltern bei der Vorbereitung und die festliche Kleidung der Jugendlichen. Für musikalische Höhepunkte sorgte der Schulchor unter der Leitung von Verena Essrich, der die Feier mit stimmungsvollen Beiträgen bereicherte.

Ramsaier lobt Engagement

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die Zeugnisübergabe, die von Konrektorin Cathrin Früchtl gemeinsam mit den jeweiligen Klassenlehrkräften souverän moderiert wurde. Rektor Klaus Ramsaier lobte in seiner Ansprache die herausragenden Leistungen der Jugendlichen sowie das große Engagement des gesamten Kollegiums, das zahlreich anwesend war.

Besonders hob Ramsaier die hohe Anzahl an sehr guten und ausgezeichneten Abschlüssen hervor, die in diesem Jahrgang erzielt wurden. 28 Schülerinnen und Schüler erreichten einen Notendurchschnitt besser als 1,9 – ein deutliches Zeichen für Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen und eine lernförderliche Atmosphäre an der Schule. Eine Absolventin wurde sogar für einen herausragenden Durchschnitt von 1,0 geehrt – begleitet von tosendem Applaus.

Des Weiteren erhielten 35 Absolventen ein Lob für eine Leistung besser als 2,5.

Erstmals wurde in diesem Jahr zudem der „Perfect Attendance Award“ für lückenlose Anwesenheit verliehen – ein Zeichen für Zuverlässigkeit und Engagement.

Stolz auf junge Ukrainer

Mit besonderem Stolz und großer Freude konnte Rektor Klaus Ramsaier außerdem den ersten Schülerinnen aus der Ukraine sowie aus der Vorbereitungsklasse (VKL) ihren ersten deutschen Schulabschluss überreichen. Er würdigte dabei nicht nur den beeindruckenden Einsatz dieser Jugendlichen, sondern auch die engagierte Arbeit von Milena Stojanovic, die mit viel Herzblut und pädagogischem Geschick maßgeblich zum Gelingen dieses wichtigen Schrittes beigetragen hat.

Die Sonderpreise wurden von den Ehrengästen überreicht: Lo Manto von der Friedrich-Boysen GmbH, H. Essig von der Essig Firmengruppe, Bürgermeister Oliver Valha, Schulsozialarbeiter Thomas Podbielski sowie Rektor Klaus Ramsaier würdigten das besondere Engagement der Jugendlichen in verschiedenen Bereichen.

Ausklang mit „After-Show-Party“

Ein zentrales Thema, das sich durch fast alle Redebeiträge zog, war das außergewöhnlich gute Verhältnis zwischen Schule, Schülern und Elternhaus. Dieses starke Miteinander, geprägt von Vertrauen, Unterstützung und einem respektvollen Dialog, wurde von den Rednern als zentrale Grundlage für die schulischen Erfolge und das harmonische Miteinander an der Friedrich-Boysen-Realschule hervorgehoben. Die Schulfamilie präsentierte sich als eingespieltes, tragfähiges Netzwerk, das jungen Menschen Orientierung und Halt gibt – weit über den Unterricht hinaus.

Der Abend fand seinen stimmungsvollen Ausklang bei einer „After-Show-Party“ in der Pädagogischen Mitte der Markgrafenschule. Diese wurde von den Eltern der jetzigen Neuntklässler ausgerichtet.