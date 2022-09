1 Das Team im Rektorat der Friedrich-Boysen-Realschule um Rektor Klaus Ramsaier (links), Konrektorin Cathrin Früchtl, Konrektor Holger Kretschmar und Schulsekretärin Andrea Büttner (sitzend) hatte viele organisatorische Aufgaben zu bewältigen. Foto: Köncke

Mit Streichungen, Zusammenlegungen und einem ausgeklügelten Rotationssystem will die Altensteiger Friedrich-Boysen-Realschule einen "noch nie dagewesenen" Personalmangel kompensieren.















Altensteig - Nach den Sommerferien hat für 674 Schüler der Friedrich-Boysen-Realschule Altensteig der Unterricht begonnen. Erteilt wird er von 38 Lehrern in 25 Klassen. Die Personalsituation stellt die Schulleitung vor große Herausforderungen. Zehn Lehrerinnen sind schwanger und dürfen laut Gesetz vom ersten Tag an nicht mehr arbeiten, außerdem haben sich vier Pädagogen wegversetzen lassen.

Die Sechst- bis Zehntklässler wurden am Montagmorgen von Rektor Klaus Ramsaier begrüßt, für die neuen Fünftklässler beginnt der Unterricht an diesem Dienstagnachmittag mit einer kurzen Ansprache und Informationen über organisatorische Abläufe im Schulbetrieb.

25 Kinder in der "Willkommensklasse"

Klassenlehrerinnen sind jetzt in der 5a Annika Hohenstein, in der 5b Christine Ziesemer, in der 5c Myriam Wurster und in der 5d Silvia Schwenker; bei der 5e ist Philipp Lauer erster Ansprechpartner. In der "Willkommensklasse" werden 25 Kinder aus der Ukraine unterrichtet. Die Zahl könnte sich weiter erhöhen, hält Ramsaier für möglich.

Stundenpläne mussten mehrfach angepasst werden

Die Stundenpläne wurden in den Sommerferien erstellt und mussten nach Auskunft von Konrektor Holger Kretschmar wegen personeller Ausfälle mehrfach geändert und so aufeinander abgestimmt werden, "dass ein regulärer und optimaler Unterricht erteilt werden kann". Durch Streichung von Arbeitsgemeinschaften, Zusammenlegung von Gruppen, einem ausgeklügelten Rotationssystem und acht neuen Lehrkräften werde man einen "noch nie dagewesenen Mangel" an Personal einigermaßen beheben können.

Alexandra Schmidhuber kommt aus Bayern. Deutsch, Technik und Bildende Kunst sind ihre Fächer. Für Philipp Klumpp aus Baiersbronn ist Altensteig nach Ende des Referendariats die erste Stelle mit Technik und Bildende Kunst. Philipp Lauer aus Sinzheim unterrichtet Mathematik und Physik. Nikola Sekulic ist Fachlehrerin für Mathematik. Biologie und Gemeinschaftskunde. Nikolaos Gkeikis befindet sich in der deutschen Anerkennungsphase für sein in Griechenland absolviertes Studium, seine Fächer sind Englisch und WBS (Wirtschafts-, Berufs- und Studienorientierung).

Schulsozialarbeiter helfen bei Problemen

Robin Kircher hat bisher an einer Freien Schule in Calw gearbeitet, er folgt seiner Frau Laura an die Friedrich-Boysen-Realschule in die Flößerstadt. Zuständig ist er für Sport, Geschichte und Englisch. Andreas Ziegler war abgeordnet und kehrt zurück. Er unterrichtet Englisch, Religion und Erdkunde. Milena Stojanovic kümmert sich um die Willkommensklasse. Bei familiären, schulischen, psychischen und anderen Problemen können sich Betroffene an Schulsozialarbeiter Thomas Podbielski oder seine Kolleginnen Senta Gaiser, beziehungsweise Carina Schröder wenden.

Vorbereitung in den Ferien

Auch in diesem Jahr hat es in der letzten Woche der Sommerferien für Viertklässler eine Vorbereitung auf die weiterführende Schule gegeben. Mit dabei war das Regionentheater. 17 Jungen und Mädchen der siebten Realschulklasse schlossen Lücken in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Der Naturpark Nordschwarzwald beteiligte sich mit erlebnispädagogischen Angeboten - inklusive einer Übernachtung. In Aussicht gestellt wird für die sechsten Klassen ein Aufenthalt im Schullandheim Burg Hornberg, die Siebener sind in Bad Hindelang. Die Studienfahrt der Abschlussklasse führt entweder nach Berlin oder Bremerhaven.

Wegen der hohen Schülerzahl und einer geplanten Komplettsanierung der Werkrealschule auf dem gleichen Campus werden trotz der Einweihung des mit Kosten von 2,9 Millionen erstellten Neubaus auch in Zukunft Container für den Unterricht benötigt – die bisherigen "werden im Januar 2023 ausgetauscht", informierte Ramsaier.