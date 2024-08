Realschule Altensteig: Auszeichnungen für fast die Hälfte der Absolventen

1 Für die Abschlussfeier war die Markgrafenhalle festlich geschmückt. Foto: Ramsaier

Die Friedrich-Boysen-Realschule in Altensteig feierte den erfolgreichen Abschluss des Schuljahres mit einer festlichen Veranstaltung in der Markgrafenhalle.









Von den 112 Schülerinnen und Schülern, die in diesem Jahr ihren Abschluss machten, konnten sich fast die Hälfte über besondere Auszeichnungen freuen: Preise und Anerkennung für herausragende Leistungen wurden in großer Zahl vergeben. Lediglich zwei Schüler haben das Klassenziel nicht erreicht, was die insgesamt hervorragenden Leistungen der Abschlussklasse unterstreicht.