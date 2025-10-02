Baustelle statt Luxus: Bei «Promi Big Brother» hausen bald Harald Glööckler, Désirée Nick & Co. zwischen Schubkarren und Mörtelsäcken. Das wortgewaltige Personal soll Leben in den Bau bringen.
Köln - Das köönte bööse enden: In der neuen "Promi Big Brother"-Staffel treffen der stets meinungsstarke Modemacher Harald Glööckler (60) und die scharfzüngige Schauspielerin Désirée Nick (69) aufeinander. Die beiden Veteranen des Reality-Fernsehens - beide hatten unter anderem schon erinnerungswürdige Auftritte im RTL-Dschungelcamp - werden in das von der Außenwelt abgeschottete und von Kameras überwachte Häuschen in Köln ziehen, wie Sat.1 verriet.