1 Der real-Markt in Jettingen am Freitagmittag. Das Transparent kündigt die Umbenennung an. Foto: Priestersbach

Der real-Markt in Jettingen in der Heilbergstraße 3 bleibt bestehen. Er wird künftig unter dem Namen "mein real" fortgeführt. Das teilt Geschäftsleiterin Hezel Zöfeld mit.















Link kopiert

Jettingen - Für den Standort Jettingen seien nicht nur umfangreiche Modernisierungsinvestitionen beschlossen. Auch das Produktangebot werde künftig noch breiter sein.

real startet ab dem 1. Juli unter neuer Führung. Auch der real-Markt in Jettingen gehört zu den bundesweit 64 Standorten, die in Zukunft ein echter real-Markt bleiben. "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir uns auch zukünftig als modernes SB-Warenhaus mit einem unschlagbaren Mix aus Lebensmitteln und mit einem großen Sortiment an Nonfood-Produkten gegenüber den Kundinnen und Kunden präsentieren können", sagt Hezel Zöfeld. Hierfür würden in den nächsten drei Jahren umfangreiche Investitionen in die Modernisierung des Standortes erfolgen, die zu signifikanten Verbesserungen führten und ein modernes Einkaufserlebnis bieten würden. Dazu gehöre auch ein komplett neuer Markenauftritt: real bekomme unter der Marke "mein real" mit dem Ausspruch "alles was ich mag!" ein neues, freundliches und ausdrucksstarkes Gesicht. Der Fokus liege auch in Zukunft weiterhin unverändert klar auf den Frischeabteilungen. Insbesondere das Angebot der Abteilungen für Obst und Gemüse, frisch gebackene Backwaren, Frischetheken für Fleisch, Wurst und Käse sowie für Milch- und Molkereiprodukte und Bio-Produkte werde stark ausgebaut. "Dazu werden wir die bereits seit vielen Jahren bestehenden Kooperationen mit unseren lokalen und regionalen Lieferanten noch weiter intensivieren", so Zöfeld.

Das real Sortiment umfasst rund 60 000 Artikel. Die Auswahl erstreckt sich dabei von beliebten Markenartikeln, Eigenmarkenprodukten über Bio- und Fairtrade-Produkte sowie eine großes Angebot an vegetarischen und veganen Produkten bis hin zu laktose- und glutenfreien Artikeln. Damit bietet real nach eigenen Angaben in der Region das größte Lebensmittel- und Nonfoodsortiment unter einem Dach.

Teil der Rewe-Gruppe

"Ab Juli profitieren wir auch von dem großen Produktangebot der Rewe-Group." Ein Teil der ursprünglichen real-Märkte war nach Zerschlagung von Rewe übernommen worden. "In Verbindung mit unserem Nonfood-Angebot werden wir eines der interessantesten und breitesten Sortimente im deutschen Lebensmitteleinzelhandel anbieten können", freut sich Zöfeld.